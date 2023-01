Als sich das Hockey-Frauenteam des Münchner Sportclubs vor neun Jahren zum letzten Mal für eine Endrunde um die deutsche Meisterschaft in der Halle qualifizierte, waren einige seiner aktuellen Spielerinnen bei den Erwachsenen noch gar nicht spielberechtigt. Entsprechend groß war die Freude am Samstag, nachdem die Münchnerinnen den Berliner HC im Viertelfinale in Berlin 6:3 (2:0) bezwungen hatten. "Wir waren nicht Favorit, aber wir wussten, dass was geht, wenn wir unsere Leistung bringen", sagte Trainer Jacob Cyrus und lobte sein Team für einen "defensiv richtig guten Job". Entscheidend sei gegen das mit Abstand torgefährlichste Team der Oststaffel gewesen, "dass die Mädels den Willen hatten, auch die letzten Schritte zu gehen". So vermied der MSC einen Rückstand, ehe Jule Bleuel (25.) und Martina Reisenegger (27.) trafen. Zu Beginn des dritten Viertels verkürzten die Berlinerinnen. Spätestens nach dem 3:1 durch Joana Boehringer (38.) hatte der MSC die Partie dank weiterhin sehr disziplinierter Abwehrarbeit aber zu jedem Zeitpunkt fest im Griff. Das 4:1 erzielte erneut Reisenegger (43.), Paula Nahr traf doppelt zum Endstand (48., 60.).

Die Münchnerinnen waren als Zweite der Südstaffel in das Duell mit dem Tabellenführer Ost gegangen, beim Final-Four-Turnier in Frankfurt am kommenden Wochenende treffen sie nun im Halbfinale auf den Club an der Alster. "Wir sind die Außenseiter", sagt Cyrus, "aber wir fahren da nicht hin, um teilzunehmen, sondern um zu gewinnen."