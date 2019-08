Hamburg (dpa/lno) - Die Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club erhalten noch eine weitere Verstärkung für ihren Bundesliga-Kader. Wie der Verein auf seiner Homepage bestätigte, wechselt Verteidiger Max Werner von Rot-Weiss Köln zu den Hanseaten. Der 21 Jahre alte U21-Nationalspieler hofft, durch den Vereinswechsel den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Der Polo Club, der am Dienstag seine Saisonvorbereitung aufnimmt, hat seinen Kader damit komplett. "Die Hockey-Herren sind startklar", teilte der Verein am Freitag mit.