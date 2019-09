Hamburg (dpa/lno) - Die Hockey-Damen des Club an der Alster haben nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Am Sonntag beendete der ersatzgeschwächte Titelverteidiger die kleine Durststrecke mit einem 3:1 (2:1)-Sieg gegen Uhlenhorst Mülheim. Tags zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Jens George gegen den Düsseldorfer HC, Finalgegner aus der Vorsaison, mit 0:2 verloren.

"Es war wichtig, Charakter zu zeigen und wieder aufzustehen", sagte George, der aufgrund der Personalnot Katharina Hentschel zu einem Comeback bewegt hatte. Die Mittelfeldspielerin, die zuletzt vor zwei Jahren in der Bundesliga agierte, traf dann zum 3:1.

Nach drei sieglosen Partien konnten sich auch die Herren vom Hamburger Polo-Club wieder über einen Sieg freuen. Die Auswahl von Trainer Matthias Witthaus besiegte den Berliner HC mit 3:2. "Es war unsere Herausforderung, solch ein Spiel zu gewinnen. Wir haben uns endlich belohnt für die sehr, sehr starke Leistung der vergangenen Spiele", betonte Witthaus.

Aufsteiger Großflottbeker THGC musste dagegen ebenso zwei Niederlagen hinnehmen wie der HTHC Hamburg. Bereits am Freitagabend hatte der UHC Hamburg das Lokalderby gegen den Club an der Alster mit 2:1 für sich entschieden.