Hamburg (dpa/lno) - Die Herren des UHC Hamburg sind in der Feldhockey-Bundesliga auf einen Abstiegsrunden-Platz in der A-Gruppe abgerutscht. Das Team von Trainer Benedikt Schmidt-Busse verlor am Samstag gegen den Berliner HC mit 4:5 (0:3). Der UHC-Coach war unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Das war schönes Hockey im Ansatz. Aber wir haben es nicht zu Ende gespielt. So gewinnt man in der Bundesliga nicht gegen den BHC."

Verdrängt wurde der UHC vom Club an der Alster, der nach der 3:5-Niederlage am Samstag gegen den Hamburger Polo Club einen Tag später einen 3:2-Erfolg beim Großflottbeker THGC folgen ließ. Der GTHGC bleibt damit mit fünf Punkten Schlusslicht in der A-Gruppe. Polo verteidigte unterdessen mit dem Sieg beim Club an der Alster seinen zweiten Platz in der B-Gruppe. "Wir haben uns gegenüber der vergangenen Aufstiegssaison deutlich weiterentwickelt", betonte HPC-Trainer Matthias Witthaus.