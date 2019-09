Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Den Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club ist der Start in die Feldhockey-Bundesliga geglückt. Nach dem 3:2 (0:1)-Erfolg am Samstag gegen Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim kam das Team am Sonntag zu einem 4:2 (1:1)-Sieg gegen den Crefelder HTC. Mit Blick auf die Partie gegen Mülheim sagte Trainer Matthias Witthaus: "Ein 0:2 gegen den Meister zu drehen, das ist schon mega." Die Gäste mussten allerdings eine Reihe von Stammspielern aus der Meistermannschaft ersetzen.

Bei den Damen startete Titelverteidiger Club an der Alster ebenfalls mit zwei Siegen. Dem 4:1 (0:1)-Erfolg zum Auftakt bei Aufsteiger Großflottbeker THGC folgte am Sonntag ein 2:1 (1:0)-Sieg gegen den Rüsselsheimer RK, ebenfalls Aufsteiger in die Bundesliga. Trotz der Bilanz von 6:0 Punkten nach zwei Spielen kritisierte Trainer Jens George nach der Partie: "Wir machen noch zu viele individuelle Fehler und haben den Ball im Kreis zu leicht weggegeben."