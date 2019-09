Hamburg (dpa/lno) – Zwölf Jahre nach dem Abstieg in die 2. Feldhockey-Bundesliga beginnt für die Herren vom Großflottbeker THGC am Wochenende mit den Partien beim Nürnberger HTC und Rot-Weiss Köln das Abenteuer Bundesliga. "Uns wird wenig zugetraut, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mitspielen können", sagte Wolfram von Nordeck. Der Coach hatte das Team, das in der 2. Liga lange Zeit eher gegen den Abstieg als um den Aufstieg kämpfte, vor zwei Jahren übernommen und betonte: "Die Euphorie ist riesengroß. Wir haben alle Bock."

Obwohl Nordeck einräumte, dass in der Vergangenheit viele Aufsteiger schnell wieder abgestiegen seien, zeigte er sich selbstbewusst: "Wir wollen in den Hamburger Derbys eine positive Bilanz aufweisen." Neben dem GTHGC sind noch der HTHC, der UHC, der Club an der Alster und der Hamburger Polo Club vertreten.

"Der neue Modus spielt uns vielleicht etwas in die Karten", räumte von Nordeck ein. So treffen alle Teams in der Hinrunde jeweils einmal aufeinander. In der verkürzten Rückrunde spielen dann die Teams der A- und der B-Gruppe jeweils einmal gegeneinander. Die jeweils besten vier Teams erreichen das Viertelfinale ("best of two"), die Teams auf den Plätzen fünf und sechs spielen ("best of two") die beiden Absteiger aus.

Dem GTHGC könnte demnach am Ende ein Sieg zum Nicht-Abstieg reichen. Ungeachtet dessen verwies Nordeck darauf, dass der Club einer von acht Vereinen in Deutschland ist, der in der Spielzeit 2019/2020 mit den Herren und Damen in der Feldhockey- und Hallenhockey-Bundesliga vertreten ist. "Und da sind wir wahnsinnig stolz drauf."