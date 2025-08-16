Zum Hauptinhalt springen

HockeyEM-Titel für Deutschland nach Penalty-Krimi

Lesezeit: 1 Min.

Mats Grambusch (links) und Lukas Windfeder feiern den Sieg im EM-Finale.
Mats Grambusch (links) und Lukas Windfeder feiern den Sieg im EM-Finale. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Die deutschen Hockey-Männer sind erstmals seit 2013 wieder Europameister: Im Finale der Heim-EM setzen sie sich im Penalty-Shootout gegen Olympiasieger Niederlande durch.

Die deutschen Hockey-Männer haben sich auf heimischem Boden zum Europameister gekrönt. Im Finalkrimi von Mönchengladbach bewies der Weltmeister erneut seine Comeback-Qualitäten und siegte im Penalty-Shootout mit 4:1 gegen die Niederlande. Der entscheidende Treffer gelang Thies Prinz. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden.

Ein Jahr nach der bitteren Finalpleite bei den Olympischen Sommerspielen von Paris triumphierte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) damit wieder in einem Endspiel gegen den Nachbarn. Erstmals seit 2013 konnten die „Honamas“ einen EM-Titel bejubeln. Mit dem insgesamt neunten Triumph halten die Rekordsieger auch den großen Rivalen auf Distanz (sieben Titel). Bronze sicherte sich Spanien nach einem 2:0 gegen Frankreich.

Am frühem Samstagabend ging es auf und neben dem Spielfeld von Beginn an hitzig zur Sache, das Publikum verwandelte den ausverkauften Hockeypark in einen echten Hexenkessel. Eine „Hölle“ hatte Bundestrainer André Henning gefordert, die bekam er gleich doppelt: Munter duellierten sich auch die Fanlager, mit dem Geschehen auf dem blauen Kunstrasen wechselten auch die Sprechchöre stets die Seiten.

Gleich zu Beginn des vierten Viertels gelingt den Deutschen der Ausgleich

Nur Tore gab es zunächst nicht, der deutsche Schlussmann Jean Danneberg klärte mit dem Schlusspfiff des ersten Viertels spektakulär mit dem Schläger – für die Parade gab es sogar einen Handschlag vom Gegner. Am Führungstreffer nach Strafecke konnte aber auch der herausragende deutsche Keeper nichts machen: In der 26. Minute war Tijmen Reyenga zur Stelle. In der Folge blieb es spannend, und gleich zu Beginn des vierten Viertels gelang Justus Weigand etwas überraschend der Ausgleich.

Ein ganz besonderer Moment war dieser Triumph für Kapitän DHB-Kapitän Mats Grambusch. Für ihn schließt sich mit dem Titel in seiner Heimatstadt ein Kreis: Als einziger Spieler im Kader hatte er sich bereits 2013 zum Europameister gekrönt, in seinem Abschiedsspiel für den DHB stand er nun erneut ganz oben.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Hockey-Auswahl im Finale
:Ein Team von Steuermännern

Erst WM und Olympia, jetzt bei der EM: Erneut steht die Hockey-Nationalmannschaft der Männer im Finale – weil Bundestrainer André Henning den Spielern viel Verantwortung überlässt. Im Endspiel wartet aber der Erzrivale.

Von Ulrich Hartmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite