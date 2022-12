Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einem Kantersieg in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet. In ihrem Auftaktmatch besiegte die Mannschaft in der Hansestadt ihren ersten Gegner Türkei wie erwartet mit einem hohen Sieg - am Ende stand es 11:2 (5:1). Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg, das mit zu den Favoriten zählt, hatte mit dem Spiel der Türkinnen keine Schwierigkeiten. Vor gut tausend Zuschauern in der Sporthalle Hamburg erzielten Lisa Altenburg (5) sowie Sonja Zimmermann, Pia Maertens und Anne Schröder (alle 2) die Tore für die DHB-Auswahl. Für Altenburgs Team stand am Mittwoch (19.30 Uhr) noch das zweite Gruppenspiel gegen Österreich auf dem Programm. Die deutschen Männer greifen am Donnerstag erstmals ins EM-Geschehen ein.