Die deutschen Hockeyspieler sind nach großer Aufholjagd mit einem Sieg in die Europameisterschaft in Mönchengladbach gestartet. Zum Auftakt bezwang die Auswahl des Deutschen Hockey -Bundes (DHB) am Freitagabend nach Rückstand Frankreich 3:2 (0:0) und unternahm den ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Der Rekordeuropameister strebt seinen neunten Titel an.

Die DHB-Spieler dominierten das Duell, nutzten aber zunächst ihre Chancen nicht, anders als noch beim bislang letzten Aufeinandertreffen beider Nationen vor rund einem Jahr (8:2). Für Frankreich trafen Kapitän Francois Goyet (43.) und Victor Charlet (48.) per Strafecke. Justus Weigand (50.) und Gonzalo Peillat (51.) glichen jedoch prompt aus. Den Jubel beim Team von Bundestrainer André Henning löste wenig später erneut Weigand (55.) aus.

Nach Olympia-Silber im vergangenen Jahr will der Weltmeister von 2023 unbedingt den EM-Titel gewinnen. Das gelang zuletzt 2013. Bei der jüngsten EM, ebenfalls in Mönchengladbach, sprang Platz vier heraus. Im zweiten Gruppenspiel am Sonntag trifft die DHB-Auswahl auf England (15 Uhr/MagentaSport), das zuvor bereits 5:0 (1:0) gegen Polen gewann.

Die deutschen Hockey-Frauen spielen am Samstag (18 Uhr/MagentaSport) ebenfalls gegen Frankreich. Die weiteren EM-Gruppengegner sind die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden und Irland.