Die deutschen Hockey-Männer dürfen bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Kroatien weiter vom ersten Titel seit 14 Jahren träumen. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Freitag im Viertelfinale mit 2:1 im Siebenmeterschießen gegen Polen durch, nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (2:0) gestanden. In der Vorschlussrunde am Samstag (16 Uhr) wartet nun entweder Südafrika oder der Iran.Nicolas Proske und Philipp Schmid brachten das DHB-Team, das sich nach drei Siegen in drei Spielen souverän als Gruppensieger für die erste K.o.-Runde qualifiziert hatte, im ersten Durchgang in Führung. Kurz vor dem Ende konterte Polen aber mit einem Doppelschlag. Im Siebenmeterschießen war dann Proske mit zwei Treffern der Matchwinner.