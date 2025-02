Hockey:Deutsche Männer verlieren gegen Indien

Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League einen erneuten Sieg gegen Indien verpasst. Nach dem überzeugenden 4:1 am Dienstag verlor das Team von Bundestrainer André Henning die zweite Partie in Bhubaneswar gegen den Gastgeber 0:1 (0:1).Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die im sechsten Spiel der Pro-League-Saison erstmals ohne eigenen Treffer blieb, steckt mit zwei Siegen im Tabellenmittelfeld fest.