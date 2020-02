Berlin (dpa/bb) - Als einziger der vier Viertelfinalisten aus der Hauptstadt haben die Herren des Berliner Hockey Clubs den Sprung ins Final Four um die deutsche Meisterschaft in der Halle geschafft. Mit 6:3 bezwang der in dieser Saison noch ungeschlagene Ostmeister am Samstag den Hamburger Polo Club als Zweiten der Nord-Liga. Für den BHC ist es die erste Endrunden-Teilnahme seit vier Jahren. "Wir gewinnen sehr deutlich gegen eine Mannschaft aus der vermeintlich stärksten Liga. Dann kann man gegen alle mitspielen", sagte Trainer Rein van Eijk mit Blick aufs kommende Wochenende. Kapitän Paul Dösch ergänzte: "Wir haben ein Wahnsinnsspiel gemacht, vor allem defensiv."

Gegner im Halbfinale am kommenden Samstag in Stuttgart ist nun Westchampion Uhlenhorst Mülheim. "Ich freue mich wahnsinnig auf das Final Four, es wird richtig cool", verriet der zweimalige Torschütze. Erst im Januar war Dösch mit der deutschen Hallen-Nationalmannschaft in Berlin Europameister geworden. "Es macht Spaß nach einer EM so weiterzumachen", sagte der 21-Jährige vor seiner ersten Endrunde im Erwachsenenbereich.

Torhüter Moritz Kentmann, der mit seinen Paraden großen Anteil am Weiterkommen hatte, sagte: "Wir haben gezeigt, dass wir eine sehr, sehr gute Hamburger Mannschaft schlagen können und das verdient. Und genau so müssen wir jetzt ins Halbfinale gehen und dort wieder unsere Leistung abrufen."

Die weiteren drei Berliner Viertelfinalisten sind hingegen alle ausgeschieden. Die BHC-Damen kassierten beim 1:4 gegen den Harvestehuder THC ihre erste Saisonniederlage. Die Zehlendorfer Wespen waren mit 1:9 beim Nordmeister Club an der Alster chancenlos. Im Anschluss verloren auch die Herren vom TuS Lichterfelde 3:8 gegen Alsters Herren.