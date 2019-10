Berlin (dpa/bb) - Die Herren des Berliner Hockey Clubs haben die Hinrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga auf dem dritten Platz der Staffel B beendet. Zum Abschluss verlor das Team von Trainer Rein van Eijk am Sonntag im heimischen Hockeystadion Zehlendorf mit 2:4 (1:3) gegen den Vorjahresfinalisten Mannheimer HC. Am Samstag hatte der BHC mit 5:1 (2:0) gegen den Aufsteiger TSV Mannheim gewonnen. "Wir sind griffig und mit viel Überzeugung ins Spiel gestartet und haben es über schöne Tore entschieden", sagte der Coach aus den Niederlanden.

Die Damen der Zehlendorfer Wespen verabschiedeten sich am Samstag mit einem 2:2 (0:1) gegen den Harvestehuder THC in die Winterpause, bleiben aber dennoch Tabellenletzter der Staffel B. Die BHC-Damen stehen auf Rang vier. Sie hatten bereits am vergangenen Sonntag beim 1:0-Sieg über Aufsteiger Großflottbek ihre letzte Partie in diesem Jahr absolviert.

Die ersten vier Mannschaften der jeweiligen Sechsergruppen qualifizieren sich bei Damen und Herren für die Viertelfinals im Mai 2020. Die beiden Letztplatzierten spielen überkreuz die zwei Absteiger aus. Die Rückrunde beginnt am 4. April 2020.