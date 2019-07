26. Juli 2019, 12:18 Uhr Formel 1 Ein bisschen Wehmut - dann ist Schluss

Die Formel 1 gastiert wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal am Hockenheimring.

2020 werden wohl zwei der vier Strecken rausfallen, die für das Jahr noch keinen Vertrag besitzen: das sind Monza, Barcelona, Mexiko-Stadt und Hockenheim.

"Monza scheint gesetzt zu sein", glaubt Jorn Teske, der künftige Geschäftsführers der Hockenheim-Ring-GmbH. Bei den übrigen werde "am Ende die Regel Money rules entscheiden. Für 2020 haben wir also einen Wettbewerbsnachteil."

Von Philipp Schneider, Hockenheim

Der Rennwagen, den die Zuschauer am Wochenende am Hockenheimring kreisen sehen werden, ist eines der dominantesten Autos der Geschichte. In einem Jahr hat dieser Wagen mal nur drei Rennen nicht gewonnen und seinen Fahrer schon in Spa, also vier Rennen vor Saisonende, überaus vorzeitig zum Gewinn der Weltmeisterschaft geschaukelt. Aus Sicht der Zuschauer beim Deutschland-Grand-Prix gibt es einen feinen Unterschied zwischen Lewis Hamiltons silbernem Mercedes W10, der die genannten Zahlen in diesem Jahr noch überbieten könnte, und dem roten Wagen, den sie ebenfalls erleben werden: Michael Schumachers Ferrari F2004 soll die Zuschauer an die großen Zeiten des Motorsports am Hockenheimring erinnern, nicht an die sportliche Monotonie der Gegenwart. Am Steuer des 15 Jahre alten Ferraris wird der 20 Jahre alte Mick Schumacher sitzen, nicht sein Vater Michael. Ein bisschen Wehmut soll noch einmal aufkommen beim Anblick dieser PR-Veranstaltung. Und dann ist Schluss. Dann verabschiedet sich die Formel 1 wahrscheinlich vom Hockenheimring und somit aus Deutschland.

Der Name Schumacher zieht noch immer, glaubt Jorn Teske. Er hofft, dass er mit den Showrunden des Sohns einige Zuschauer an die Strecke locken kann, die sonst nicht kommen würden. Die vielleicht keine Lust mehr haben, weil Vettel, anders als noch im Vorjahr, nicht als Titelkandidat mitrollt, sondern als trauriger Statist. Teske, 51, ist sozusagen der Erbe des Schlamassels zwischen dem Hockenheimring und Liberty Media, dem Rechteinhaber der Formel 1.

Am 1. September wird der ehemalige Prokurist offiziell das Amt des Geschäftsführers der Hockenheim-Ring-GmbH bekleiden, der Betreibergesellschaft der Rennstrecke. Am Tag zuvor wird er Georg Seiler, 66, in den Ruhestand verabschieden, der die Dinge an der Rennstrecke 40 Jahre lang geregelt hatte. Teske ist jetzt schon derjenige, der das Betriebsklima auf einem erträglichen Niveau halten muss. Er sagt: "Selbst wenn wir keine Lösung für 2020 erzielen, dann glaube ich nicht, dass wir das Ende der Formel 1 in Hockenheim erleben werden. Die Gespräche werden danach weitergehen."

Gespräche mit Liberty Media verlaufen anders als Gespräche mit dem Ein-Mann-Unternehmen Bernie Ecclestone, dem der amerikanische Unterhaltungskonzern im September 2016 die Rechte abgekauft hat. Die Diskussionen sind zäh. Mit Ecclestone, sagt Teske, habe Seiler ebenfalls hart verhandelt, "aber es wurde schneller abgeschlossen und weniger hinterfragt".

Im Grunde hatten die Hockenheimer die Formel 1 schon im Vorjahr verabschiedet. Dass noch einmal gefahren wird, liegt daran, dass es der von Liberty eingeplante Grand Prix in Miami nicht in den Rennkalender schaffte. Und daran, dass sich Mercedes als Titelsponsor anbot und bei der Finanzierung aushalf. 2020 sieht die Situation allerdings weit schlechter aus. Nach Lage der Dinge wird es bei 21 Rennen bleiben. Und weil im Kalender bereits zwei neue Zwischenstopps eingeplant sind - in Vietnams Hauptstadt Hanoi und auf der Dünenstrecke von Zandvoort in den Niederlanden - werden zwei der vier Strecken rausfallen, die für 2020 noch keinen Vertrag besitzen: das sind Monza, Barcelona, Mexiko-Stadt und Hockenheim.

"Monza scheint gesetzt zu sein", glaubt Teske. Bei den übrigen werde "am Ende die Regel Money rules entscheiden. Für 2020 haben wir also einen Wettbewerbsnachteil." Die Formel 1 hat 2018 110 Millionen Dollar Verlust gemacht, also zieht es sie nach China, nach Bahrain, nach Aserbaidschan. Rechtsstaatlichkeit und Rennsporttradition sind keine Kriterien. Dass die Amerikaner neulich den Kontrakt mit Silverstone verlängerten, lag auch daran, dass sie glaubten, Lewis Hamilton, den letzten verbliebenen vortrefflich vermarktbaren Fahrer, nicht seines Heimrennens berauben zu dürfen.