Mit ihren Gedanken ist Mahutschich bei jedem Sprung in der Heimat, „bei all den Ukrainern, die mein Mutterland verteidigen“, sagte sie einmal. „Es ist wirklich schwer, wirklich schlimm“, sagte Mahutschich nach ihrem Sprung in die Geschichtsbücher: „Leider haben mich mehr als zwei Jahre Krieg mental stärker gemacht, als ich es vorher war.“ Sie will der Welt unbedingt zeigen, dass „wir, die Ukraine, eine Nation sind. Und wir kämpfen weiter“. Fast hätte Mahutschich den russischen Überfall nicht überlebt – wie so viele ihrer Landsleute. Seit dem 24. Februar 2022, „4.30 Uhr morgens“ – sie weiß es noch genau – ist ihr Leben nicht mehr dasselbe, es folgten „Stunden der totalen Panik“, wie die Welt- und Europameisterin einmal erzählte: „Explosionen, Brände und Luftschutzsirenen.“ Doch ihr gelang noch die Flucht mit dem Auto aus Dnipropetrowsk. Und nun erreichte Mahutschich Historisches an der Seine. In wenigen Tagen will sie bei Olympia in Paris die Ukraine wieder stolz machen: „Ich freue mich drauf.“