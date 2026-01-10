Skifahrer Marcel Hirscher„Es tut mir leid, dass es nicht drin ist“

Auch das Chuenisbärgli hätte sich wieder angeboten, als Ort für das große Comeback. Verschneit, schwierig, unnachgiebig und doch so immens stimmungsvoll präsentierte sich der Schweizer Skiort Adelboden und sein berühmter Riesentorlauf-Hang am Samstag. Es herrschten beim Sieg von Marco Odermatt Bedingungen, wie sie der neunfache Adelboden-Sieger Marcel Hirscher in seinen besten Zeiten geliebt hat. Und wie er sie auch heute noch lieben würde. Wenn der Plan mit dem Comeback nicht gerade wieder gescheitert wäre.

Am Vortag des Adelboden-Wochenendes, traditionell dem Auftakt zu den großen Technik-Klassikern im Winter, hatte Hirscher ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht. Er wolle die Fragen beantworten, sagte er, die ihn und sein Team seit Wochen und Monaten erreichten: Ob und wann Hirscher wieder auf Skiern zu sehen sein werde, das war ein Dauerthema im Weltcup-Zirkus, der nun eine Antwort bekam. Es wurde ein „Nein“ mit einer kleinen Prise „vielleicht“.

„Es gibt heuer keine Rennen, auch keine Olympischen Spiele“, sagte Hirscher bei Instagram: „Es tut mir leid, dass es nicht drin ist.“ Sichtlich angeschlagen wirkte er dabei, man konnte ihm ansehen, dass er diese Nachricht eigentlich niemals verkünden wollte.

Wer den Menschen Hirscher durch seine Karriere begleitet hat, der weiß, wie schwer es ihm fällt, nicht Ski zu fahren. Geduld war im besten Sinne noch nie Hirschers Stärke, das war Teil des Erfolgskonzepts des Getriebenen. Daran hat sich auch seit 2019 nichts geändert. Seit dem Karriereende im Alter von 30 Jahren, das er damals verkündete, weil er „mental und körperlich ausgebrannt“ war, ist Hirscher in vielerlei Hinsicht derselbe Mensch geblieben: Er hielt sich weiterhin beachtlich fit, fuhr einmal als Marketing-Gag als Vorläufer die Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel und kündigte schließlich im Herbst 2024 an, noch einmal zurückzukehren.

Im Dienste seiner eigenen Skifirma und seiner Zweitheimat, der Niederlande, nahm Hirscher einen neuen Anlauf – und scheiterte an einer Trainingsverletzung. Zu Hause auf der geliebten Reiteralm riss ihm im Dezember 2024 das Kreuzband, das ambitionierte Projekt Comeback scheiterte zum ersten Mal, aber, wie man aus dem Lager Hirscher schnell erfuhr, nicht endgültig. Der 36-Jährige kämpfte sich nicht wie ein ehemaliger, sondern wie ein aktiver Profisportler durch eine Reha.

Im Skisport allerdings sind Comebacks auch für jüngere Körper als jenen von Hirscher eine große Herausforderung. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde kann davon erzählen, der sich weiterhin mühselig Schritt für Schritt zurück arbeiten muss. Der Österreicher Marco Schwarz brauchte die ganze vergangene Saison als Aufbauhilfe, erst zwei Jahre nach seiner Knieverletzung fährt er nun wieder in der Weltspitze. Hirschers Karriere war auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil ihm diese Art von Verletzungen bis auf wenige Ausnahmen erspart blieben. Nun aber lernte er die harte Realität kennen und musste Rückschläge in Kauf nehmen: Von einem langwierigen Virusinfekt im Herbst berichtete er und nun von einer Wadenverletzung um die Weihnachtszeit. Das alles verhinderte Trainingsläufe, die dringend notwendig gewesen wären, um konkurrenzfähig zu sein.

Darum ging es Hirscher nämlich. Ähnlich wie bei Lindsey Vonn warfen ihm viele im vergangenen Jahr viele einen reinen Publicity-Stunt vor und kein sportlich relevantes Comeback. Vonn hat ihre Kritiker inzwischen mit Weltcupsiegen vor den Kopf gestoßen, Hirscher hatte einen ähnlichen Anspruch, er wandte sich auch an die „Hater“: „Die werden es lieben“, sagte Hirscher im Video. In dem er aber auch die ehrliche Einsicht vermittelte, dass er aktuell nicht mit den Besten der Welt mithalten kann.

Auf der Reiteralm hatte er in den vergangenen Wochen mit den Österreichern, den Schweizern und mit dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen trainiert und dort gesehen, dass er derzeit nur hinterherfahren könnte. Das wollte Hirscher nicht, auch nicht auf der großen Bühne der Olympischen Spiele, auf die er genauso verzichtet wie auf Reisen nach Wengen, Kitzbühel und Schladming in den kommenden Wochen.

Eine Absage für alle Zeiten aber ist es nicht, das betonen sowohl die Menschen aus seinem Team als auch Hirscher selbst. Die Ansprüche, die Ungeduld, das alles ist ihm aus seiner besten Zeit geblieben und wird ihn antreiben, rauszuholen, was möglich ist. „Ich werde weiter trainieren. Vielleicht schaffe ich es auf nächstes Jahr“, sagte Hirscher. Auf dem Chuenisbärgli planen sie bekanntlich auch im Januar 2027 einen Riesentorlauf.