Einen weiteren Wechsel auf der Chefetage meldet der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Würzburger Kickers: Der Vorstandsvorsitzende Christian Jäger, 54, legt sein Amt am 30. Juni bereits wieder nieder, nachdem er erst im Sommer 2021 Daniel Sauer auf diesem Posten nachgefolgt war. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Die Kickers wollen sich nach eigener Aussage "unabhängig von der Ligazugehörigkeit für die Zukunft neu" aufstellen. Nachfolger wird Benjamin Hirsch, 42, der den Vorsitz bei den Würzburgern offiziell ab dem 1. Juli übernimmt. Jäger wird Hirsch beim Tabellenvorletzten ab April in den Posten einarbeiten. Er will den Verein auch künftig beraten. Bereits im Januar hatte sich Geldgeber und Aufsichtsratschef Thorsten Fischer aus dem Klub zurückgezogen.

Hirsch, von Beruf Rechtsanwalt, ist seit seiner Geburt Mitglied bei den Kickers und hat den Verein schon in den vergangenen Jahren bei Rechtsfragen unterstützt. Von März 2011 bis zum Ende der Saison 2014/15 war der 42-Jährige zudem bereits als Vorstand Sport bei den Kickers tätig und arbeitete dabei auch am Ende seiner Amtszeit mit dem damaligen Mäzen Fischer zusammen.

In dieser Zeit gelangen den Kickers die Aufstiege in die Regionalliga und in die dritte Liga. Er werde alles daran setzen, "damit unsere Kickers auch in Zukunft erfolgreich sein werden", sagt der neue Vorstandschef. "Mit Christian Jäger habe ich die letzten Wochen sehr intensive Gespräche geführt, sodass wir nun gemeinsam die Übergabe angehen können".