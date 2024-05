Der Erfolgsgarant der Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause ist gerade ein Jahr alt geworden, immerhin schon in Turnschuhen unterwegs, beherrscht das Ausräumen der Spülmaschine so gut wie Videotelefonie mit Verwandten und Klavierpartituren - und hat offenbar ein gewinnbringendes Schlafverhalten. "Mein Geheimrezept ist, dass ich mit der Kleinen früh ins Bett gehe", sagt Gesa Krause über ihre Tochter Lola. Jedenfalls ist die Mama wieder auffallend ausgeschlafen im Endspurt auf der Bahn.

Die 31-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier ist mit zwei Medaillen bei Weltmeisterschaften (2015 in Peking, 2019 in Doha) sowie zwei EM-Titeln eine der wenigen Weltklasseläuferinnen in Deutschland. Nach 15 Jahren im Hochleistungssport hatte im April 2023 das Laufen dann zumindest kurz Pause: Krause wurde Mutter einer Tochter.

Mit enger medizinischer Begleitung ist so eine Rückkehr kein Problem, sagt die Ärztin

Noch bis kurz vor der Entbindung war sie sportlich aktiv und machte ihren Weg als hochschwangere Leistungssportlerin öffentlich ("Ich war eine fitte Schwangere"). Schon zwölf Tage nach der Geburt war sie auf dem Crosstrainer aktiv, nach vier Wochen absolvierte sie Dauerläufe; nach acht Wochen stand sie bereits bei Tempoläufen auf der Bahn. Und jetzt knüpft sie, wie so viele Mütter, nicht bloß an alte Leistungsstärke an. Sie kommt noch schneller zurück.

"Mit enger medizinischer Begleitung ist dieses Vorgehen, sofern bei der Athletin alles in Ordnung ist, zunächst kein Problem", merkt die Tübinger Sportmedizinerin Christine Kopp dazu an und unterstützt die Läuferin gegen kritische Stimmen zu ihrem leistungsorientierten Verhalten. "Es gibt keine strukturellen Vorgaben für Schwangerschaft und Leistungssport, da muss jede Frau ihren eigenen Weg finden", sagt Krause.

Im Juli fuhr sie vor den Weltmeisterschaften in Budapest mit ihrer Gruppe bereits in ihr erstes Trainingslager nach Livigno. Beim Silvesterlauf in Trier steigerte sie über fünf Kilometer ihre Bestzeit um 22 Sekunden. Im Februar dieses Jahres sicherte sie sich bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig mit ihrer Spurtqualität die Titel über 1500 und 3000 Meter. Seit Dezember war sie, wie früher, in drei Trainingslagern in Südafrika und Kenia, zum 24. Mal bereits im Hochland in Iten. Die Vorbereitung auf eine Saison mit Europameisterschaften in Rom (Anfang Juni) und mit den Olympischen Spielen in Paris (Anfang August) läuft auf Hochtouren. Es werden Krauses vierte Spiele. "Die Geburt hat mein Leben natürlich total verändert, meine sportlichen Ziele sind aber geblieben", sagt sie.

Bei ihrem Diamond-League-Einstieg zuletzt in Suzhou (China) schaffte sie mit der viertbesten Zeit ihrer Karriere (9:16,24 Minuten) dann gleich auf Anhieb die Olympianorm. "Dass ich hinter der Weltrekordlerin und Olympiasiegerin Dritte geworden bin, war eine schöne Zugabe für den Saisoneinstieg", sagt sie. "Wer mich kennt, weiß, dass ich bei den Olympischen Spielen nicht nur teilnehmen möchte, sondern auch im Finale dabei sein will." Und wer Krause kennt, weiß, dass sie sich dort zumindest in den Kampf um die Medaillen einklinken wird.

Zum Saisonstart holte sie sich gleich den Meeting-Rekord zurück

Vom Saisonauftakt in China flog sie direkt in die schwäbische Provinz nach Pliezhausen zum Meeting der krummen Strecken: 1000 statt 800 Meter, 2000 statt 3000 Meter Hindernis. 2500 Zuschauer erlebten eine furiose Doppel-Europameisterin. Nachdem Krause ihre 1000-Meter-Bestzeit um vier Sekunden auf 2:37,96 Minuten steigerte - ein Hinweis darauf, dass sie auf Unterdistanzen offenbar noch flotter geworden ist -, holte sie sich nur zwei Stunden später über 2000 Meter Hindernis mit einer herausragenden Schlussrunde in 6:13,15 Minuten den Meeting-Rekord zurück. "Wahnsinn", sagte Krause, "ich hätte nicht gedacht, dass es schon so schnell geht."

"Das war schon ganz gut", kommentierte ihr Trainer Wolfgang Heinig gewohnt tiefstapelnd. Heinig, der im kommenden Jahr sein 50. Trainerjubiläum hat, betreut Krause seit 16 Jahren. ("Er gilt manchmal als harter Hund, hat aber einen weichen Kern", sagt die Athletin.) Seine schlichte Philosophie: "Für den Erfolg muss man hart arbeiten." Deswegen auch die Doppelstarts in Leipzig und in Pliezhausen. Krause wird sowohl EM als auch Olympia bestreiten, räumt Paris aber die Priorität ein. "Man kann nicht zwei solche Höhepunkte in so kurzer Zeit auf höchstem Niveau bestreiten", sagt sie.

Krause hat anstrengende Wochen vor sich, mit Meetings und Trainingslagern, aber ihr Hochleistungsleben hat längst auch eine neue Perspektive gewonnen: "Ich lebe meinen Traum, konnte mein Hobby zum Beruf machen und damit Geld verdienen - und kann meine sportliche Situation mit meiner Familie teilen. Mutterliebe ist die schönste Reise."