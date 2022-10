Gonzalo Higuaín, Protagonist des deutschen Sieges im WM-Finale 2014, kündigt überraschend seinen Rücktritt vom Profifußball an. In Erinnerung bleibt vor allem eine Szene von ihm nach einer unglaublichen Vorlage.

Von Javier Cáceres, Berlin

Am Montagabend überraschte der Stürmer Gonzalo Higuaín, 34, die Öffentlichkeit. Und zwar mit der Mitteilung, dass er seine Karriere nach Ende der nun kurz vor den Meisterschaft-Playoffs befindlichen Saison der Major League Soccer beenden wolle. Seine Tore für Inter Miami, dem Verein der englischen Legende David Beckham, werden seine letzten sein. Wer weiß, ob Higuaín damit gerechnet hatte. Aber ein paar Tausend Kilometer weiter südlich, in seiner argentinischen Heimat, wurden erstaunlich sentimentale Zeilen gedichtet. Als habe der Seelenschmerz, von dem er selbst unter Tränen gesprochen hatte, das ganze Land erfasst.

Überraschend war das deshalb, weil das Verhältnis Higuaíns zu den argentinischen Medien und Fans seit 2014, um es vornehm auszudrücken, verbesserungswürdig war. Genauer: Seit er im WM-Finale gegen Deutschland im Angesicht von DFB-Torwart Manuel Neuer überhastet abschloss.

Nach einer mit jedem Tag unglaublicheren Kopfballvorlage von Toni Kroos, der den Ball zu Neuer zurückspielen wollte, und Higuaín komplett übersah, hatte er alle Zeit der Welt, weil ihm Mats Hummels auf den Fersen war. Doch Higuaín zog ab - und setzte den Ball am Tor vorbei. Dass er von Neuer im Finale elfmeterreif gefoult wurde? Irrelevant.

Erst recht, nachdem er im Folgejahr im Finale der Copa América in Chile gegen die Gastgeber wieder eine Großchance ausließ. Und damit seinen Teil dazu beitrug, dass sich die titellose Zeit der argentinischen Nationalelf verlängerte und erst 2021 mit dem Copa-Sieg beendete. Diese Szenen waren sein Verderben.

"Bis 2014 war ich die beste Nummer 9 der Welt - nach dem Spiel gegen Deutschland war alles vorbei", sagte Higuaín noch vor wenigen Tagen. Er wurde vor allem im Internet beständig durch den Kakao gezogen. "Es reichte ihm nicht, dass ihn halb Argentinien hasst. Jetzt hasst ihn auch halb Italien", lautete ein Kommentar, der viral ging, als Higuaín im Jahr 2016 den Maradona-Klub SSC Neapel verließ und ausgerechnet bei Juventus Turin anheuerte.

Dem Fußball erhalten bleiben? Er sei kein Masochist, sagt Higuaín

Am Dienstag aber klangen die Würdigungen wie Nachrufe: Man las nichts Schlechtes über den Mann, den sie "Pipita" nennen, Pfeifchen, weil sein Vater (der ebenfalls Fußballer war) wegen seines Zinkens "Pipa" genannt wurde. Im Gegenteil. Higuaín war für die Zeitungen der Spieler, der in 17 Profijahren vierzehn Titel holte, für River Plate, Real Madrid, SSC Neapel, Juventus Turin, AC Milan, FC Chelsea, Inter Miami und Argentiniens Nationalelf in 780 Spielen 362 Tore schoss.

In der Saison 2015/16 gelangen ihm gar 36 Tore in 35 Spielen der italienischen Serie A: Er verbesserte damit einen fast 90 Jahre alten Rekord; er dürfte zudem der Spieler bleiben, der die meisten Spiele an der Seite von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bestritt. "Ich habe alles und noch mehr als das gegeben", sagte er am Montag, unter Tränen. "Am Ende der wundervollsten Karriere, die ich hätte haben können, habe ich das Gefühl, dass mir Fußball sehr viel gegeben hat."

Aber: Das heißt nicht, dass er dem Fußball erhalten bleiben möchte. Im Gegenteil. "Ich wäre doch ein Masochist, wenn ich wegen den Fußball verlassen würde, weil die Anforderungen zu groß sind, und dann ins gleiche Ambiente eintauche", sagte er unlängst. Und kündigte an, dass er sich der Familie widmen und dann "das machen will, was mir gefällt." Zurzeit ist es der Kampf gegen das Bullying im Internet, wo sie ihm gern mal unter die Nase rieben, dass er ab und zu aus dem Leim gehe. Was ja andererseits kein Wunder ist, bei den Hobbys, denen er zurzeit frönt: die Küche und dem Wein.