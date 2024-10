Der französische Fußballtrainer Herve Renard steht in Zukunft wieder für Saudi-Arabien an der Seitenlinie. Wie der saudische Fußballverband am Samstag mitteilte, tritt der 56-Jährige ab sofort seine zweite Amtszeit im Wüstenstaat an. Bereits von 2019 bis 2023 war Renard Nationalcoach in Saudi-Arabien gewesen. Am vergangenen Donnerstag hatte Roberto Mancini seinen Posten räumen müssen.