Vor gut zehn Tagen meldete Volkswagen neue Milliarden-Euro-Verluste; es dürfte damit beim Giganten der deutschen Automobilindustrie (und der zweiten Fußball -Liga) gerade die Stunde der sogenannten „Controlling-Abteilung“ schlagen. So sie nicht von radikalen Verfechtern der buchstabengetreuen Auslegung der 50+1-Regel über den Einfluss von Investoren auf Profiklubs durchsetzt ist (Wolfsburg ist ja, fußballtechnisch gesprochen, ein Hort der Bigamie), dürften die Kontrolleure seit Samstag eine Rotstift-Idee haben. Warum und zu welchem Zwecke wird eigentlich der Deutsche Fußball-Bund, der die Referees stellt, millionenschwer gefördert?

Nicht, dass die kolportierte Sponsoring-Summe für den DFB – angeblich 20 Millionen Euro jährlich – bei einem VW-Fehlbetrag von 2,7 Milliarden Euro aus den ersten neun Monaten des Jahres 2026 groß ins Gewicht fallen würden. Aber ob sich eine Rendite darstellen lässt, wenn die VW-Tochter VfL Wolfsburg erst aus dem (von VW gesponserten) DFB-Pokal fliegt? Und dann guten Grund hat, sich darüber zu beklagen, dass sie bei der 1:2-Niederlage bei Hertha BSC von einem DFB-Schiedsrichter namens Matthias Jöllenbeck „verpfiffen“ wurde, wie es VfL-Trainer Tobias Strobl am ZDF-Mikrofon sagte?

Hertha BSC in der 2. Bundesliga : Sie singen weiter das Hundert-Punkte-Lied Hertha BSC gewinnt gegen den VfL Wolfsburg das Zweitliga-Topspiel vor mehr als 70 000 Zuschauern im Olympiastadion. Fabian Reese spielt bei seiner Rückkehr in die Hauptstadt eine entscheidende Nebenrolle. Von Javier Cáceres ...

Samstagabend, kurz vor Mitternacht, kreisten die Debatten des Spitzenspiels der zweiten Liga jedenfalls um eine Szene aus der vierten Minute der Nachspielzeit. Positiv gewendet ließe sich sagen, dass sie die Integrität des deutschen Schiedsrichterwesens bewies; das aber war eine Minderheitenmeinung. Was geschehen war? Nun, dies: Der japanische Stürmer Kento Shiogai, der zur Halbzeit eingewechselt worden war und sogleich mit einem Tor auf 1:2 verkürzt hatte (46.), kam im Zweikampf mit dem (übrigens vorzüglichen) Hertha-Verteidiger Niklas Kolbe zu Fall. Die Natur der Situation war dergestalt, dass der selbstredend befangene Hertha-Trainer Stefan Leitl die Einschätzung, die er im Affekt getroffen hatte („kein Elfmeter – hundertprozentig nicht“) im Laufe der Nacht relativierte: „Wenn es Elfmeter gibt, brauchen wir uns nicht beschweren“, sagte der Coach.

Beim VfL klangen sie, als hätten sie den Knüppel bezahlt, mit dem sie sich geschlagen fühlten. „Das war keine mögliche Elfmeter-Szene, sondern ein klarer Elfmeter!“, ereiferte sich VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler, „irgendwann ist auch genug“. Wolfsburgs brasilianischer Sechser Vinícius Souza lachte sarkastisch auf: „Gegen uns ist es immer dasselbe“, sagte der Brasilianer. „Was für mich völlig unverständlich ist – völlig unverständlich! –, dass er sich das nicht anschaut“, rief er und meinte den Referee. Wäre der Schiedsrichter nach Begutachtung von Videobildern bei der Entscheidung gegen einen Elfmeter geblieben, so hätte er das akzeptiert, im Nachgang wäre er aber schon „auf die Argumentation gespannt gewesen“, sagte Strobl.

Weil der Referee Jöllenbeck dem VfL-Coach aus dem Weg ging, stellte ihn Schwegler zur Rede. Und erhielt die Auskunft, dass es Jöllenbeck „nicht genug“ gewesen sei, um einen Elfmeter zu pfeifen. Das sei „ein bisschen fatal“ gewesen, sagte Trainer Strobl: „Denn am Ende ist es ein Topspiel, und da entscheiden genau diese Kleinigkeiten.“

Auch die rote Karte gegen Verteidiger Cleiton kam aus VfL-Sicht unglücklich zustande

Doch es war beileibe nicht die einzige Kleinigkeit, die das Spiel entschied. Weit schwerer wog die rote Karte gegen VfL-Verteidiger Cleiton. Er muss sich nach einem zauberhaften Pass von Kolbe verraten und verkauft vorgekommen sein, als er in den Zweikampf mit Hertha-Stürmer Sebastian Grönning ging. Der dänische Stürmer kreuzte den Laufweg seines Bewachers und ging im Strafraum zu Boden. Wie von einem Pawlowschen Reflex getrieben, redete VfL-Kapitän Maximilian Arnold nach dem Elfmeterpfiff lange auf den Referee ein; am Ende griff der Videoschiedsrichter ein.

Die Folge: kein Elfmeter, weil das Foul gemäß Auswertung hochauflösender Bilder vor dem Strafraum begangen worden war. Dafür setzte es Rot gegen Cleiton. Rechnet man die zehnminütige (!) Nachspielzeit hinzu, war Wolfsburg damit fast 80 Minuten lang ein Mann weniger. „Ich hätte den Elfmeter bevorzugt und das Spiel mit elf beendet, klar“, sagte Vinícius. Aber: Er sei „sehr stolz“ auf seine Mannschaft, die in einem Spiel, „das wie ein Krieg war für uns, Leistung und Mentalität“ gezeigt habe: „Wenn wir so weiterspielen, ist mir um den Aufstieg nicht bange.“

Läuft nicht: Sein Wiedersehen mit der Hertha verläuft für Fabian Reese in vielerlei Hinsicht unerfreulich. Foto: Michael Taeger/Jan Huebner/Imago

Allerdings ist die Hertha als ungeschlagener Tabellenführer weiterhin rekordträchtig unterwegs (elf Spiele, zehn Siege); der VW-Filiale sind die Berliner auf zwölf Punkte entflohen. Mit insgesamt 31 von 34 Punkten haben die Berliner „schon eine Duftmarke“ gesetzt, sagte Schwegler. Seine Mannschaft liegt in der Tabelle nun sogar hinter dem dritten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Das ist, gemessen an den Ansprüchen und einem Budget, das sich in höheren Erstliga-Sphären bewegt und daher Akquisen wie jene des Stürmers Fabian Reese ermöglicht, viel zu wenig.

Apropos Reese: An den Hertha-Toren war der frühere Herzens-Herthaner und heutige VW-Werte-Verfechter beteiligt. Beim 0:1 durch Oluwaseun Adewumi (43.) ließ Reese den Vorbereiter Josip Brekalo gewähren (und offenbarte damit eine der Schwächen, die begründen, warum sie ihm in Berlin fußballerisch nur halb nachweinen). Vor dem zwischenzeitlich 2:0 durch seinen ausgezeichneten Bewacher Deyovaisio Zeefuik (44.) verlor Reese im Mittelfeld nach einem haarsträubenden Pass von VfL-Kapitän Arnold den Zweikampf um den Ball. Reeses Rückkehr nach Berlin wurde von den Hertha-Fans übrigens nur mit lauten Pfiffen quittiert, nicht mehr. Anders als bei der legendären Abrechnung der Barcelona-Fans mit Luís Figo (er war zum Erzrivalen Real Madrid gewechselt) flogen im vollen, hochemotionalen und am Ende mit 70 000 beseelten Zuschauern gefüllten Olympiastadion weder Whiskey-Flaschen, Feuerzeuge, Ferkelköpfe noch Monopoly-Geldscheine aufs Feld. „Es ist gut, dass das Spiel jetzt war und wir das alle hinter uns lassen können“, sagte Schwegler: „Fabi hat das top gemeistert.“