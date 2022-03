Machtkampf in Berlin

Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt viele Gründe, Vorbehalte gegenüber Investoren im Profifußball zu haben. Auch im deutschen. Und niemand muss Lars Windhorst mögen, der 2019 in den Orbit von Hertha BSC eintrat - und dem Berliner Bundesligisten seither 374 Millionen Euro überwies. Am Sonntag nun forderte Windhorst die Hertha-Mitglieder auf, den Präsidenten Werner Gegenbauer zu stürzen. Es brauche einen Neustart, sagte Windhorst bei Bild. Was ist das nun: Ein Sündenfall im Lichte der "50+1"-Regel, die Bundesligaklubs vor ungebührlichem Einfluss von Investoren schützen soll? Eine Grenzüberschreitung hinsichtlich der Vereinsautonomie, wie Herthas Präsidium schäumte, als Windhorsts Unternehmen Tennor verlauten ließ, bei Herthas Mitgliederversammlung im Mai müsse "etwas passieren"?