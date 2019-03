2. März 2019, 22:26 Uhr Hertha siegt 2:1 "Da konnte man einschlafen"

Die Berliner spielen gegen Mainz eine grauenvolle erste Halbzeit, doch dann erwachen sie nach einem Eigentor des Verteidigers Niklas Stark. Sie bangen nun allerdings um ihren Angreifer Davie Selke.

Von Saskia Aleythe, Berlin

Solange die Mickey Mäuse hüpfen, ist noch nicht alles verloren. Man musste sich an diesem Gedanken festklammern und an den bunten Mainzer Fans erfreuen oder an andere schöne Dinge denken, um dieses Fußballspiel in den ersten 45 Minuten zu überstehen. Noch in der Halbzeitpause war das gar nicht so abwegig: Dass schon bald ein geplagter Stadionbesucher T-Shirts in Druck geben würde mit dem Schriftzug: "Ich habe Hertha gegen Mainz überlebt."

Allerdings: Es wurde dann doch noch ein bisschen aufregend.

Nach der ersten Halbzeit ergingen Pfiffe aus der Kurve der Hertha-Fans über die Spieler hinüber, man weiß Samstagnachmittage in Berlin dann doch auch mit schöneren Dingen zu verbringen. Wer noch einmal auf seinen Tribünenplatz zurückkam, wurde aber unerwarteterweise belohnt: Es fielen Tore! Mit einem 2:1 gegen die Mainzer sicherte sich Hertha BSC den ersten Heimsieg des Jahres. Niklas Stark machte nach seinem Eigentor (46. Minute) noch den Führungstreffer (60.), zwischendurch hatte Marko Grujic ausgeglichen (50.). "Da hätte man einschlafen können", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai dann auch zur ersten Halbzeit, freute sich dann aber auch über die Reaktion der Mannschaft. "Wir haben mit ein bisschen Spielglück gewonnen".

Nach einer halben Stunde zappeln Mäuse und Clowns im Mainzer Fanblock

Das Auffälligste im Berliner Olympiastadion waren zunächst die mitgereisten Fans aus Mainz: In plüschigen Verkleidungen oder mit Polyester-Perücken trommelten sie sich selbst in Stimmung, während auf dem Rasen nach zwei Kopfball-Chancen von Jordan Torunarigha (8.) und Antony Ujah (14.) wertvolle Lebenszeit für alle Beteiligten ereignislos verstrich. "Das Spiel kommt recht zäh daher", schrieben die Kollegen vom Kicker-Liveticker nach 20 Minuten, man versuchte sich im Contenance-Bewahren. Eine halbe Stunde war schon vergangenen, der Ball zirkulierte bis dahin beständig zwischen den beiden Strafräumen, da durfte man dann doch mal eine ernsthaftere Regung Richtung Tor vernehmen. Mäuse und Clowns zappelten im Mainzer Fanblock: Aarón war auf der linken Seite Richtung Tor gesaust und brachte den Ball zu Karim Onisiwo, der köpfend in den Strafraum sprang - dann machte es klong! Und die Latte vibrierte.

"Unter dem Strich ist es jedoch ob des Spielverlaufs ein leistungsgerechtes 0:0", schrieben die Tickerer nun, nie war das Wort "leistungsgerecht" so ein Euphemismus. "Das waren die vielleicht schlimmsten 45 Minuten seit ich hier bin", sagte Marko Grujic später, also seit vergangenem Sommer. Nach der Pause war es Innenverteidiger Stark, der ausgerechnet mit einem Eigentor den Weckruf gab: In der 46. Minute lenkte er bei einer Abwehraktion gegen Levin Öztunali den Ball per Kopf ins eigene Netz. "Das kann passieren", sagte Torwart Rune Jarstein, "ich bin zu ihm hingelaufen und habe gesagt: weiter, weiter! Wir haben Zeit." Auf der Gegenseite ließ sich Grujic dann keine Zeit für das 1:1, er glich schon vier Minuten später aus.

Eine Ecke hatte Davie Selke Richtung Tor geköpft, Torwart Florian Müller ließ abklatschen, doch Grujic staubte ab. Und plötzlich war eine Bewegung im Spiel, von der man in der ersten Halbzeit kaum zu träumen gewagt hatte. Hertha trieb sich hartnäckig in der Mainzer Hälfte herum und belohnte sich mit dem 2:1. Diesmal schickte Stark den Ball in die glücklichere Richtung, aus wenigen Metern vorm Tor schoss er zwar noch Giulio Donati an, doch Spieler und Ball landeten dann im Mainzer Tor.

Mainz-Trainer Schwarz: "Es ist sehr ärgerlich. Es wäre mehr für uns drin gewesen"

Für Davie Selke war die Partie nach einem Foul nach 67 Minuten beendet, "es sieht nicht gut aus", sagte Dardai später, der am Ende noch um den Sieg zittern musste: Ujah gelang noch ein Lattenkreuz-Treffer für Mainz (74.), Robin Quaison lenkte den Ball knapp am Tor vorbei (76.), auch danach kämpfte Mainz weiter um den Ausgleich. "Es ist sehr ärgerlich. Es wäre mehr für uns drin gewesen", sagte deshalb am Ende auch FSV-Trainer Sandro Schwarz. Hertha hat mit 35 Punkten auf Rang acht die Europacup-Ränge wieder im Blick, Mainz liegt mit 30 Punkten auf Platz zwölf der Tabelle.

Die Mainzer Fans führten ihre Party auf den Rängen trotz der Ereignisse der zweiten Halbzeit fort, und am Ende sang sogar die Hertha-Kurve: "Nur nach Hause gehen wir nicht." Welch eine Wende so ein Bundesliga-Spiel doch nehmen kann.