Vor dem Heimspiel von Hertha BSC gegen Schalke 04 in der 2. Fußball -Bundesliga ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen Berliner Fans und der Polizei gekommen. Der genaue Hergang ist nicht abschließend geklärt. Die Polizei sprach in einer Stellungnahme am späten Samstagabend auf der Plattform X „von gewalttätigen Angriffen einzelner Fangruppen auf unsere Einsatzkräfte“. Polizisten sollen am Eingang zur Ostkurve beleidigt und von „vermummten“ Fans „mit Absperrgittern beworfen und mit Schlagwerkzeugen attackiert worden sein“. Demnach sei „zum Schutz der Einsatzkräfte und unbeteiligter Zuschauender“ der Einsatz von Pfefferspray notwendig gewesen. Es seien nach aktuellem Stand 21 Einsatzkräfte und 31 Fans verletzt worden.

Die Fanhilfe Hertha BSC stellte die Sachlage in einem Statement anders dar und warf der Polizei vor, sich nicht an Absprachen mit dem Verein gehalten und anwesende Fans „provoziert“ zu haben: „Vor dem heutigen Spiel gegen die Mannschaft aus Gelsenkirchen kam es zu massiver Polizeigewalt gegen wartende Fans am Eingang zur Ostkurve.“ Es habe „Provokationen der Hundertschaften“ gegeben und „eine Festnahme ohne ersichtlichen Grund“.

Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich bestätigte, dass es „beim Einlass an der Ostkurve zu Gewalt auf beiden Seiten“ kam und kündigte eine intensive Aufarbeitung der Vorfälle an: „Dieses Spiel hätte einen Support verdient“, sagte er nach dem 0:0. „Das ist sehr schade, aber es geht ans Aufarbeiten und wir werden die Faktenlage zusammentragen und dann anständige Antworten geben und uns auch dementsprechend positionieren.“ Görlich will sich nun mit dem Vereinspräsidium um Präsident Fabian Drescher beraten, aber auch Gespräche mit Fanvertretern, der Polizei und auch der Politik führen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) war bei dem Spiel im Stadion, man stehe in Kontakt, berichtete Görlich.

Die aktiven Fan-Szenen beider Klubs reagierten während der Partie durch kollektives Schweigen auf die aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Polizeiaktion. Phasenweise gab es verunglimpfende Sprechchöre gegen Sicherheitskräfte von den Rängen, ansonsten herrschte in der mit mehr als 70 000 Zuschauern gefüllten Arena eine beklemmende Stimmung. Große Teile der Hertha-Fans verließen nach rund 20 Minuten die Ostkurve. Sie hinterließen einen blauen Schriftzug mit einer Polizei-Beleidigung.

Schalke-Kapitän Kenan Karaman erklärte später, dass die Mannschaft schon „vor dem Aufwärmen aufgeklärt“ worden sei, „dass es einige Verletzte vor dem Spiel gab“. Herthas Trainer Stefan Leitl hingegen zeigte sich überrascht von den Vorfällen: „Ich höre das gerade zum ersten Mal. Wir haben natürlich schon mitbekommen, dass irgendwas sein muss, aber unser Fokus lag natürlich erstmal beim Spiel.“