Wenn es eine Frage gab, die am Samstag offenblieb, dann diese: Was nur hat wohl Herthas neuer Großinvestor Lars Windhorst gedacht, als das Spiel zu Ende war? Und die Stakeholder der Hertha, die Fans in der Ostkurve also, die eigene Mannschaft auspfiffen und beschimpften? Was im Lichte einer 2:4-Niederlage gegen RB Leipzig auch als logisch erscheinen könnte, wenn aus Hertha-Sicht nicht so unglückliche Umstände zu beklagen gewesen wären?

99 Millionen Euro hatte Windhorst am Freitag überwiesen; damit seinen Anteil an der "Hertha BSC GmbH & Co. KGaA" auf knapp die Hälfte aufgestockt. Er hatte überdies den ehemaligen Welt- und Europameister und Bundestrainer Jürgen Klinsmann als Aufsichtsrat gewonnen, der ihm sogleich versicherte, die insgesamt knapp 225 Millionen Euro, die er seit Juni in die Hertha gesteckt habe, seien dufte investiertes Geld. Die von Windhorst als "Big-City-Klub" apostrophierte Hertha sei nicht weniger als "das spannendste Fußballprojekt Europas", so sagte es Klinsmann. Am späten Samstagnachmittag war die Realität freilich, dass der andere Hauptstadt-Klub Deutschlands, der 1. FC Union, in Mainz mit 3:2 gewonnen hatte - und in der Tabelle an der Hertha vorbeigezogen war - während sich RB auf einem Champions-League-Platz sonnen durfte.

Konrad Laimer traf Hertha-Verteidiger Niklas Stark beim Kopfball so heftig im Gesicht, dass dessen Nasenbein brach

Auch wenn ihr Sieg nicht so brillant geriet wie die Triumphe gegen Wolfsburg (6:1), Mainz (8:0) oder Zenit St. Petersburg - die Leipziger hatten einerseits keinen tieferen Anlass, um Verzeihung für ihren Sieg zu bitten. Andererseits: Sie hatten, wie zum Beispiel Torjäger Timo Werner vermutete, schon auch "etwas Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen". Die Hertha war durch einen wirklich sehenswerten Treffer von Maximilian Mittelstädt (34.) in Führung gegangen. Er traf aus 17 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß.

Vor der Pause drehte aber Leipzig das Resultat. Bei einer strittigen Szene wurde Schiedsrichter Sören Storks an den Bildschirm gerufen - und entschied auf Handelfmeter. Hertha-Verteidiger Karim Rekik hatte den Ball tatsächlich mit der Hand berührt, jedoch: Er war aus kurzer Distanz angeschossen worden. RB-Stürmer Timo Werner verwandelte den Strafstoß ungerührt (38.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde Rekik dann aus größerer Distanz angeschossen, Recht konnte es ihm aber auch nicht sein: Der Ball segelte unerreichbar für Torwart Rune Jarstein zum 1:2 ins Netz.

Es wäre übertrieben, zu behaupten, dass sich nach der Pause ein großartig erwärmendes Spiel entwickelt hätte. Aufregung gab es gleichwohl. Denn: Nachdem etwas mehr als 70 Minuten gespielt waren, kam es im Strafraum der Leipziger zu einer strittigen Szene. RB-Mittelfeldspieler Konrad Laimer stieg zum Kopfball, breitete die Arme aus wie ein Albatros und traf Hertha-Verteidiger Niklas Stark so heftig im Gesicht, dass das Nasenbein brach. Stark musste blutend ausgewechselt werden - und verpasst nun wieder einmal ein mögliches Debüt in der A-Nationalmannschaft: Er war von Joachim Löw für die anstehenden Länderspiele gegen Weißrussland und Nordirland berufen worden.

Nach dem Spiel war bei der Hertha vom Abstiegskampf die Rede

"Das Mindeste" wäre gewesen, dass sich der Schiedsrichter die Szene am Schirm anschaut, echauffierte sich Herthas Trainer Ante Covic nach der Partie - zurecht. Denn es war ja nicht nur so, dass er sich wohl einigermaßen veralbert fühlte, als er aus dem Munde des Referees vernahm, Stark sei "in den Ellenbogen des Gegners reingelaufen". Es begab sich obendrein noch, dass Laimer den Ball auch mit der Hand berührte - und es bei analoger und konsequenter Regelauslegung wohl einen Elfmeter für Hertha hätte geben müssen. Gab's aber nicht. Stattdessen nutzte Leipzig die folgenden Minuten, um die nun verzweifelt-offensiv ausgerichtete Hertha auf dem falschen Fuß zu erwischen.

Erst traf der eingewechselte Kevin Kampl (87.), dann Timo Werner zum zwischenzeitlichen 4:1. Der einst in Leipzig angestellte Davie Selke verkürzte zwar noch auf 2:4, doch das besänftigte die Hertha-Fans nicht, sie tragen seit einer Woche das verlorene Derby gegen Union in den Kleidern und riefen wohl eher deshalb denn wegen mangelnder Einstellung einen Klassiker: "Wir wolln euch kämpfen seh'n!" Wonach das klingt? Richtig, nach den Vorboten des Abstiegskampfs. Die Frage danach sei legitim, sagte Hertha-Trainer Jovic, aus den letzten vier Spielen holte Hertha nur einen Punkt. Andererseits habe man schon gezeigt, dass man auch eine positive Serie starten könne. Nun ist im Klub der Expertenkreis gewachsen, der konsultiert werden kann: Klinsmann ist jetzt, wie gesagt, Aufsichtsrat. "Sportkompetenz in einem Fußballverein schadet nie", sagte Hertha-Manager Michael Preetz vor der Partie.