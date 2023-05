Abstieg von Hertha BSC:Ein Crescendo nachhaltiger Fehlentwicklungen

Kommentar von Javier Cáceres

William McGregor darf in vielerlei Hinsicht als weitsichtiger Mann gepriesen werden. Zu seinen Lebensleistungen gehört einerseits die Gründung der englischen Fußball-Liga im 19. Jahrhundert. Andererseits eine Warnung aus dem Jahr 1909, als es Hertha schon gab: "Hütet Euch vor den schlauen, cleveren Männern, die sich in das Spiel einschleichen", schrieb er. Womit wir bei Hertha BSC wären. Denn die Liste derer, die sich an ihr versündigten, bis sie nun in die Hölle der zweiten Liga aufbrach, ist lang. Sehr lang.