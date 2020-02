Im Fanshop, den Hertha BSC auf seinem Vereinsgelände im Berliner Westend betreibt, steht eine Art Skulptur aus Plastik, die man gut zum Denkmal an Jürgen Klinsmann umfunktionieren könnte. Weiß auf Blau steht dort zu lesen, dass Hertha anno 2028 erstmals wieder seit 1931 deutscher Fußballmeister sein wird, 2040 die Champions League gewinnt, 2044 die Klub-WM, 2083 den imaginären Mondcup und später, in den Jahren 2132 sowie 2175, eine ebenfalls fiktive Königsklasse.

Nun, nicht jede Berliner Hybris ist Jürgen Klinsmann anzulasten - die ganzen irrealen Ziele auf diesem Hertha-Mahnmal gehen auf das Konto einer Werbeagentur. Aber sie passen gut zu Klinsmanns Diskurs, der so sehr von Superlativen und Megalomanie getragen war, dass sich der frühere Profi Arne Friedrich, den Klinsmann zum "Performance Manager" erkoren hatte, im Januar freudig dazu bekannte, "größenwahnsinnige Ziele" zu verfolgen.

Doch egal, welche realistischen oder übertrieben hochtrabenden Ziele die in der Gegenwart abstiegsbedrohte Hertha anstrebt - seit Dienstag steht fest: Man muss sie ohne Jürgen Klinsmann erreichen. "Ich bin nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche, langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen", teilte Klinsmann mit. Er überrumpelte damit Mitarbeiter, Spieler und nicht zuletzt die Gremien des Klubs.

"Viele waren geschockt", sagt Mittelfeldspieler Skjelbred

Noch am späten Montagnachmittag hatte sich Klinsmann in seinem Hotelzimmer vor eine Kamera gesetzt, um live und online mit Fans zu chatten; am Abend repräsentierte er die Hertha bei einer Tagung von Chefredakteuren deutscher Medien. Auf einem Podium bot er diverse Einschätzungen zur Lage des Vereins, die Ohrenzeugen zufolge in der Prognose gipfelten, Hertha werde die laufende Saison mindestens als Tabellen-15. abschließen, also nicht absteigen. Anzeichen dafür, dass Klinsmann am nächsten Morgen hinwerfen würde, gab es dem Vernehmen nach nicht mal ansatzweise. Bei Hertha BSC waren sie jedenfalls anderntags auf allen Ebenen baff.

"Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden", erklärte Hertha-Manager Michael Preetz, "insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen." Die Mannschaft erfuhr die Nachricht im Medienraum. Dort stand ursprünglich die Videoanalyse der schlimmen 1:3-Niederlage vom Samstag gegen Mainz auf dem Programm. In einer knapp zehnminütigen Ansprache teilte Klinsmann jedoch mit, die Kommandobrücke der nach einem Ausflugsdampfer benannten Hertha wieder verlassen zu wollen.

"Viele waren geschockt", sagte Mittelfeldspieler Per Skjelbred nach dem Vormittagstraining, das Klinsmanns bisheriger Assistent Alexander Nouri leitete. Die Spieler machten heitere Mienen - wohl weil die Gesamtsituation so beispiellos absurd anmutete. "Wir sind alle durcheinander", gestand Hertha-Profi Marco Grujic.

Klinsmann war erst vor zehn Wochen als Trainer angetreten, 20 Tage zuvor hatte ihn Herthas neuer Großinvestor Lars Windhorst zum Aufsichtsrat des Bundesligisten bestellt. Windhorst hat über seine Investmentgruppe Tennor für 224 Millionen Euro knapp die Hälfte der Anteile an Herthas Profiabteilung gekauft und war damit quasi über Nacht zu einem bestimmenden Faktor im Klub geworden. Hertha könne ein "Big-City-Klub" werden, hatte er vollmundig angekündigt.

Klinsmann beklagt mangelndes Vertrauen

Am Dienstag hielt sich Windhorst mit öffentlichen Äußerungen zurück, der SZ ließ er ausrichten, dass er Klinsmanns Entscheidung bedaure - und von dieser auch erst am Vormittag erfahren hatte. Diese Präzisierung ist nicht unerheblich: Zuvor hatte ihn die Bild mit den Worten zitiert, schon am Montagabend unterrichtet worden zu sein - also weit vor allen handelnden Personen bei der Hertha.

Denen hielt Klinsmann in seiner Mitteilung, die lange vor den Gespräch mit Preetz verfasst worden sein muss, nun vor, ihm nicht genug Vertrauen und Zusammenhaltsgefühl gegeben und Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht zu haben. Daher "kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden", hieß es im Wortlaut.