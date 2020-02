Darf er zurück in den Hertha-Aufsichtsrat? Jürgen Klinsmann muss abwarten, was Investor Lars Windhorst sagt.

Wind war gesät und Sturm geerntet worden, und am Mittwochvormittag war er immer noch zu spüren. Obwohl Jürgen Klinsmann, der für all die Turbulenzen verantwortlich war, längst fernab des Schenckendorffplatzes weilte, dem Exerzierfeld der bis zum Dienstagvormittag von ihm trainierten Fußballbundesligamannschaft Hertha BSC. Und dennoch: Natürlich war er noch in aller Munde. Weil ein paar der von ihm Verfemten wieder in den Fokus rückten.

Zsolt Petry etwa, der wieder als Torwarttrainer der Profis arbeiten darf, oder der ivorische Stürmer Salomon Kalou, der zuletzt darunter gelitten hatte, allein trainieren zu müssen, und nun, seit dem Rücktritt von Klinsmann, gute Laune hat und nicht mehr bloß zur Schau stellt. Auch Manager Michael Preetz war zu sehen, als er zusammen mit einem weiteren Mitglied der Geschäftsführung in ein Auto stieg und davonrauschte, ohne sich der Frage zu stellen, die Herthas Anhänger umtreibt: Was wird nun aus Klinsmann?

In seiner Rücktrittmitteilung hatte Klinsmann auch erklärt, dass er sich wieder auf seine "ursprüngliche, langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen", der Hertha also erhalten bleiben werde. Nominiert hatte ihn der Multimillionär Lars Windhorst, der im vergangenen Sommer 224 Millionen Euro für 49,9 Prozent der Profiabteilung von Hertha BSC bezahlt hatte. Aus Windhorsts Umfeld war am Mittwoch aber Zurückhaltung zu vernehmen. Man werde sich noch "sehr genau überlegen", ob Klinsmann tatsächlich als Vertrauter des Investors im Hertha-Aufsichtsrat bleiben solle.

Klinsmanns Abschiedsgruß ist zum Running Gag geronnen

Das überraschte insofern, als Klinsmann öffentlich gerne von "dem Lars" gesprochen und den Eindruck erweckt hatte, dass seine Beziehung zu Windhorst tiefer war als jeder Ozean. Auch wenn er am Montag laut dpa erklärte, Windhorst "im Oktober zehn Minuten auf dem Ku'damm in einer Bank auf dem Weg zum Tegeler Flughafen" getroffen zu haben, "wir kannten uns vorher nicht." Zu diesem Bild von Unverbindlichkeit passte, dass Hertha für Donnerstag zu einer Pressekonferenz einlud, auf der Windhorst zusammen mit Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer auftreten soll.

Das durfte man schon deshalb überraschend nennen, weil sich sowohl Gegenbauer als auch Windhorst mit öffentlichen Äußerungen eigentlich zurückhalten. Ein gemeinsamer Auftritt wäre auch ein Schulterschluss auf Kosten Klinsmanns, der sich bei seinem Abschied über mangelndes Vertrauen der handelnden Personen bei Hertha beklagt hatte. Klinsmann wiederum erklärte, sich bei Facebook in einem Fan-Chat erklären zu wollen. Das sah arg nach einem verzweifelten Versuch aus, die Diskurshoheit über sich und sein Wirken in Berlin nicht kampflos preisgeben zu wollen.

Auch Klinsmann muss gedämmert haben, wie sehr sein Image gelitten hat. Nicht so sehr, weil sein Abschiedsgruß ("HaHoHe - Euer Jürgen!") zum Running Gag geronnen ist. Sondern weil die Art seines Rücktritts zwar so manche ansonsten große Berliner Schnauze sprachlos machte, dafür aber in den Medien, die bislang nachsichtig mit ihm umgegangen waren, Fragen nach Stil und Charakter des Jürgen K. aufkommen ließen. Bei den Hertha-Fans ist er jedenfalls unten durch. Weniger, weil Fußball bei ihm nie oben auf dem Businessplan stand. Sondern weil er in ihren Augen ihren Klub im Stich gelassen hatte. Nachdem er (unter anderem) Spieler und niedere Chargen aus dem vormaligen Funktionsteam mit größter Kühle aussortiert hatte. Nur: Sind solche weichen Kriterien für einen Investor wie Windhorst von Belang?