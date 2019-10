Bei Hertha BSC mögen sie bekanntlich Debatten, die in die Zukunft weisen, und sie stehen auch auf Kampagnen im weltweiten Netz. Zurzeit kursiert wohl in den so genannten sozialen Netzwerken ein Hashtag, der am Samstag im Olympiastadion zum Halbzeitthema der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim wurde: FutureGoals, künftige Ziele. Wenn man all das richtig verstanden hat, was durch die einerseits zu laute, andererseits nicht gerade kristallklar klingende Lautsprecher-Anlage strömte, ging es den Hertha-Verantwortlichen unter anderem auch um das Dauerzukunftsziel Stadionbau. Herthas treueste Fans wiederum wollten - nach der Partie - auch mehr von der Zukunft sprechen als über eine soeben zur Vergangenheit geronnenen Partie: das 2:3 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

In der Ostkurve durften sich die Hertha-Profis nämlich reichlich Zuspruch abholen - für die Partien gegen die SG Dynamo Dresden (am Mittwoch im DFB-Pokal) sowie für das Berliner Derby am kommenden Samstag in Köpenick. Die Fans, so erklärte es Herthas Manager Michael Preetz, hätten mit feinem Gespür erkannt und goutiert, dass da eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hatte, die alles gegeben hatte. Doch ob man deshalb gleich darüber hinwegsehen musste, dass die Berliner auch einige geistesabwesende Phasen an den Tag legten? In einem "verrückten Spiel" mit "zu vielen Höhen und Tiefen", wie es Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder nannte? Denn dass Schreuder in der TSG einen "sehr glücklichen Sieger" sehen durfte, hatte durchaus auch damit zu tun, dass die Hertha in beiden Strafräumen einen bemerkenswerten Mangel an Effektivität an den Tag legte.

Locadio und Kramaric kamen erst nicht an Torwart Jarstein vorbei - um dann doch zu treffen

Hertha hätte nach einer Viertelstunde führen müssen. Unter anderem setzte Vedad Ibisevic eine Hereingabe an den Pfosten - allerdings mit dem Standbein, mit dem Schussbein hatte er den Ball verfehlt. Im letzten Drittel der ersten Halbzeit aber begab sich die Hertha in einen frühlingshaft anmutenden Schlummer. Erst rettete Herthas Torwart Rune Jarstein gegen die Stürmer Jürgen Locadio und Andrej Kramaric - dann zeigten beide, dass sie bloß Maß genommen hatten: Erst schloss Locadio einen Konter mit einem trockenen Schuss aus 18 Metern ab (33.). Dann traf Kramaric, von Herthas Mittelfeldspieler Per Skjelbred am Fünfmeterraum sehr allein gelassen, nach einer Ecke von Sebastian Rudy per Kopf - und stellte die 2:0-Halbzeitführung her.

In der Pause habe er noch darauf hingewiesen, dass das Spiel noch nicht vorbei sei, beteuerte Schreuder - vielleicht auch unter dem Eindruck, dass Hertha unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff durch Mittelfeldspieler Marco Grujic neuerlich spektakulär den Pfosten getroffen hatte. Nach Wiederanpfiff freute sich Schreuder noch daran, dass sein Team gegen die taktisch neu formierten Berliner ein paar gute Chancen hatte. Weil diese aber großzügig liegengelassen worden waren, musste der niederländische Trainer quittieren, dass Dodi Lukébakio per Fallrückzieher den Anschlusstreffer fabrizierte (54.): Nachdem Marius Wolf einen Einwurf von Rechtsverteidiger Klünter per Kopf verlängert hatte, schoss Lukébakio den Ball mit dem linken Fuß in den Winkel.

Darida wird der Hertha gegen den Stadtrivalen Union fehlen

15 Minuten später traf der eingewechselte Salomon Kalou aus etwas mehr als fünf Metern - nach feiner Vorarbeit von Mittelfeldspieler Vladimir Darida (69.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Dann traf Benjamin Hübner per Kopf zum 3:2 - wieder nach einer Ecke (78.), bei der die Berliner Hintermannschaft arg unaufmerksam war. Damit war die Serie von vier Spielen ohne Niederlage gerissen. Kurz vor Schluss musste Darida auch noch wegen einer gelbroten Karte das Feld frühzeitig verlassen.

Dass Darida, zuletzt in bestechender Form, wegen der latent überzogenen Entscheidung nun das Derby bei Union verpassen wird, war einer der Gründe dafür, dass Herthas Manager Michael Preetz dem Schiedsrichter Markus Schmidt gram war. Der andere Grund war, dass Vedad Ibisevic vor dem dritten Tor der Hoffenheimer gefoult worden war. Ich hätte mir für dieses hochklassige Spiel auch eine dementsprechende Schiedsrichterleistung gewünscht", sagte Preetz. Schmidt habe "über 90 Minuten überhaupt kein Gefühl für die Bewertung von Zweikampfszenen gefunden - und zentrale Fehler gemacht." Gleichwohl betonte Preetz, dass die Leistung des Unparteiischen nicht ursächlich war für die Niederlage. Sie können sich am Mittwoch übrigens darauf einstellen, dass das Olympiastadion zumindest fast ausverkauft sein wird. Der Zweitligist aus Dresden bringt mehr als 30000 Anhänger mit.