Von Javier Cáceres, Berlin

Am Ende einer strapaziösen Woche hat der Berliner Fußballbundesligist Hertha BSC den ersten Heim-Dreier der neuen Saison knapp verpasst. Gegen den zwar spektakulär in die Saison gestarteten, am Sonntag aber vor allem geistig matt wirkenden SC Freiburg hatte Hertha durch Tore von Dodi Lukébakio und Suat Serdar einen 0:1-Rückstand gedreht. Dann aber kamen die Breisgauer durch ein spätes Tor von Kevin Schade zum 2:2. Die seit anderthalb Wochen tosende Affäre um Klub-Investor Lars Windhorst, der am Mittwoch seine Anteile an Herthas Profiabteilung öffentlich zum Verkauf anbot, spielte nur am Rande eine Rolle. Erst nach Ende der Partie spannten die Hertha-Fans ein Plakat auf: "Windhorst raus aus unserem Verein." Die Hertha-Führung harrt der Fertigstellung des Berichts einer Anwaltskanzlei - und will erst danach die Berichte bewerten über die angebliche Beauftragung einer israelischen Sicherheitsfirma durch Windhorst zur Ausspähung und Destabilisierung des ehemaligen Präsidenten Werner Gegenbauer. Windhorst hat die Berichte als Unsinn bezeichnet.

Der SC Freiburg war ohne Trainer Christian Streich nach Berlin gereist. Er war wegen einer Covid-Infektion im Breisgau geblieben. Damit lag die technische Leitung bei den Freiburgern in der Verantwortung von Lars Voßler. Er hatte insofern wenig Arbeit, als die Freiburger sich schon seit Wochen auf die Aufstellung eingeschossen haben, die sie auch am Sonntag präsentierten, obschon sie unter der Woche in der Europa League tätig waren. Die Berliner wiederum hatten ein paar Veränderungen aufzuweisen. Unter anderem spielte der inspirierte und inspirierende Stevan Jovetic für den bislang vor dem Tor glücklosen Wilfried Kanga.

Für Jovetic galt aber auch, was für die Partie gesagt werden konnte: Sie wurde erst nach zwanzig drögen Minuten zum Leben erweckt - durch Ritsu Doan. Der Japaner offerierte den Zuschauern die ersten Spurenelemente von Fußball, und diese reichten aus, um Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt zu überfordern.

Daniel-Kofi Kyereh erzielt die Freiburger Führung - aber dann ist die Hertha da

In der 22. Minute setzte sich Doan gegen Plattenhardt durch und passte auf Daniel-Kofi Kyereh, der aus kurzer Distanz an Herthas Torwart Oliver Christensen scheiterte. Der Ball wanderte nahezu sofort zurück in den Strafraum der Hertha: Wieder düpierte Doan Plattenhardt mit feinen Finten, wieder passte er auf Kyereh, und dieser hatte diesmal keine Mühe, den Ball ins Tor zu schieben.

Danach war die Hertha da - und erspielte sich bis zur Pause nicht nur ein Chancenplus, sondern kam nach einem Elfmeter auch zum Ausgleich. Dodi Lukébakio verwandelte, nachdem Schiedsrichter Robert Schröder wegen eines Handspiels von Freiburgs Christian Günter einen Strafstoß dekretiert hatte (34.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit traten die Berliner weit dominanter auf als zu Beginn der Partie. Sie drängten ihre Gäste minutenlang in die eigenen Hälfte, ohne allerdings zwingende Chancen herauszuspielen. Just, als es den Anschein machte, dass die Freiburger die Partie beruhigt hatten, traf Herthas Mittelfeldspieler Suat Serdar nach einem 15-Meter Solo flach aus 20 Metern zum 2:1 ins Tor der Gäste (62.).

In der Folge mangelte es den Freiburgern an Präzision im Angriffsspiel, um die Berliner ernsthaft in Unsicherheit zu stürzen. Ein Freistoß aus dem Halbfeld brachte dennoch das 2:2. Herthas Torwart Christensen bekam im Fünfmeterraum eine Flanke nicht unter Kontrolle, "Joker" Kevin Schade staubte ab. Und rettete den Freiburgern einen Punkt, der sie in der Tabelle weiter oben hält.