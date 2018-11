3. November 2018, 22:10 Uhr Hertha BSC verliert daheim 0:3 Unheimliche Stille

Viele Berliner verwehren ihrem Team die Unterstützung und schweigen - aber vielleicht auch, weil Leipzigs Auftritt ihnen die Sprache verschlägt. RB baut seine Serie aus, das Team ist seit zehn Pflichtspielen unbesiegt.

Von Javier Cáceres, Berlin

Vor dem Hintergrund einer Gewaltdebatte und dem Liebesentzug der Berliner Fans für Hertha BSC hat sich RB Leipzig im oberen Drittel der Bundesligatabelle festgesetzt. Durch einen neuerlichen Doppelpack des deutschen Nationalstürmers Timo Werner und einen grandiosen Treffer des Brasilianers Matheus Cunha landete RB in Berlin einen überaus verdienten 3:0-Auswärtssieg (1:0). Die Leipziger blieben damit wettbewerbsübergreifend zum zehnten Mal in Serie ungeschlagen - und zum sechsten Mal nacheinander ohne Gegentor.

Das Spiel fand für die Hertha unter erschwerten Bedingungen statt. Nach den gewalttätigen Zwischenfällen aus der Vorwoche in Dortmund hatte Herthas Vereinsführung durchgegriffen - und das Einbringen von Fahnen und Banner in das Olympiastadion verboten. Teile der Fans der Ostkurve, wo traditionell die radikalsten Anhänger der Hertha stehen, antworteten mit einem Verzicht auf "organisierte Unterstützung", der sich in eine gespenstische Stille übersetzte. Nur sporadisch und gedimmt waren Anfeuerungsrufe zu hören; dafür waren Missfallensbekundungen klar vernehmbar. Und vor der Partie war in der anders als sonst nicht vollbesetzten Ostkurve lediglich ein Banner zu sehen: "Gegen Kollektivstrafen", war darauf zu lesen.

"Kein Dialog ist keine Lösung"

Hertha-Manager Michael Preetz erklärte bei "Sky", sein Verein habe nach den Vorfällen der Vorwoche "reagieren müssen". Man habe gesehen, wozu "Stangen und Banner letzte Woche eingesetzt wurden". Damit spielte Preetz darauf an, dass Hertha-Ultras derartige Gegenstände genutzt hatten, um Polizeibeamte zu attackieren, die ein Fanbanner vom Zaun gerissen hatten.

Nach Darstellung der Polizei hatten die Ultras das Banner als Sichtschutz verwendet - um pyrotechnische Erzeugnisse zu zünden. Die Kritik am Vorgehen der Polizei, die von Fanvertretern als überzogen und deplatziert gebrandmarkt wurde, wies Preetz neuerlich zurück: "Ein möglicherweise ungerechtfertigter Einsatz der Polizei darf nicht dazu führen, dass man die Beamten gewalttätig attackiert." Gleichzeitig erneuerte der Manager das "immerwährende Gesprächsangebot" an die Fans, das von Teilen der Ostkurve seit Anfang 2017 nicht mehr wahrgenommen wird. "Kein Dialog ist keine Lösung", sagte er. Seine Hand bleibe ausgestreckt, aber es müssten auch "klare Grenzen" gezogen werden.

Klare Grenzen zogen auch die Leipziger - den Berlinern auf dem Rasen. Ihnen war deutlich anzumerken, dass sie die depressive Stimmung möglichst rasch potenzieren wollten. Es wäre ihnen fast schon nach einer Minute gelungen, als Werner Herthas Torwart Rune Jarstein zu einer spektakulären Parade zwang. In der siebten Minute folgte dann der Leipziger Führungstreffer. Nach einer kurz gespielten Ecke flankte Leipzigs Linksverteidiger Marcelo Saracchi in den Strafraum, Kapitän Willi Orban legte den Ball zurück, der Rettungsversuch von Herthas Maxi Mittelstädt missriet derart, dass er nur deshalb kein Eigentor fabrizierte, weil Jarstein mit einem Reflex parierte. Allerdings: Der Abstauber landete bei Werner, der den Ball mit dem Knie zur Führung über die Linie beförderte.

Danach folgte eine Phase, in der das Selbstvertrauen der Leipziger nach fünf Spielen ohne Gegentor fast schon physisch greifbar war. Einen von Vedad Ibisevic wunderbar eingeleiteten Angriff über Valentino Lazaro vergab Salomon Kalou (9.), doch Leipzig antwortete mit einer Großchance für Matheus Cunha nach Doppelpass mit Marcel Sabitzer (19.). Cunha setzte sich im Strafraum gegen drei Berliner durch, schoss aber über das Tor. Danach stellten die Berliner ihr System um - und standen mit Kalou (21.) und Vedad Ibisevic (41./44.) gleich drei Mal in der Küche der Leipziger, ohne allerdings daraus Kapital zu schlagen.

Werner scheitert mehrfach - trifft aber trotzdem zwei Mal

Auch nach der Pause hatten die Leipziger den besseren Start. Timo Werner scheiterte gleich zwei Mal an Herthas Keeper Jarstein (48./51.), dann setzte der zur Pause eingewechselte Lukas Klostermann im Anschluss an eine Ecke den Ball neben das Tor (52.). Dann war Werner doch wieder zur Stelle: Nach einem Konter über Cunha und Bruma stand der DFB-Stürmer allein vor Jarstein und lupfte den Ball über den herausstürzenden Berliner Torwart hinweg ins Tor. Der Torschütze hatte in der Halbzeit eine Schmerztablette wegen einer Prellung eingenommen.

Damit war das Spiel im Grunde gelaufen. Herthas Trainer Pal Dardai brachte mit dem früheren Leipziger Davie Selke, Javairô Dilrosun und Mathew Leckie drei schnelle Angreifer für Ibisevic, Plattenhardt und Kalou. Doch nachdem Werner (73.) auf ein drittes Tor verzichtete, krönte der Brasilianer Cunha seinen ersten Bundesliga-Startelfeinsatz mit einem Traumtor: Nach Fehlern von Niklas Stark und Alexander Maier jagte er den Ball aus 18 Metern mit links unter die Querlatte und stellte damit den Endstand her. "Heute war es wie verhext", sagte Pal Dardai. "Es war eine verdiente Niederlage, ich will nichts schönreden. In meiner Mannschaft haben sechs, sieben Spieler eine schlechte Tagesform gehabt."

Einziger Trost für Hertha: Zum nächsten Heimspiel (gegen die TSG Hoffenheim) gehen noch drei Wochen ins Land, in denen der Klub versuchen kann, die Stimmung unter den Fans aufzuhellen.