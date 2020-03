Alexander Nouri hat keine Zukunft als Trainer von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Wie Geschäftsführer Michael Preetz bestätigte, wird der Interimscoach nicht über den Sommer hinaus in Berlin in der Verantwortung stehen. Nouri wurde am 11. Februar nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann übergangsweise vom Assistenten zum Cheftrainer befördert. Herthas Ziel sei es, diese Saison idealerweise mit Nouri zu Ende zu spielen, "um dann für die neue Saison ab dem 1. Juli 2020 eine neue Entscheidung auf der Cheftrainer-Position zu treffen", sagte Preetz der Bild-Zeitung. Nouri hat in vier Liga-Spielen fünf Punkte verbucht und liegt mit der Hertha auf Tabellenplatz 13.