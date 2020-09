Von Javier Cáceres, Berlin

Auf seinem Handy hat Mateus Cunha, 21, ein Foto gespeichert, das zu Jahresbeginn im kolumbianischen Bucaramanga entstand und auf das er besonders stolz ist. Es wurde am Rande des Olympia-Qualifikationsturniers Südamerikas geknipst, und es zeigt ihn mit Brasiliens Nationaltrainer Tite. Wenige Stunden vor dem Bundesligaspiel der Hertha gegen Eintracht Frankfurt bereitete Tite dem Stürmer eine der größten sportlichen Freuden seiner noch jungen Karriere: Er berief ihn für die kommenden Spiele der Seleção, gegen Bolivien und Peru (9./13. Oktober). Er habe sich wahnsinnig für Cunha gefreut, sagte Hertha-Trainer Bruno Labbadia am Samstag, man müsse nur an die WM 2014 zurückdenken, um zu wissen, "welche Bedeutung die Nationalelf für sie hat, das ist eine ganz extreme Sache für einen Spieler. Er war unfassbar berührt." Derlei könne nun beflügeln oder hemmen, sagte der Coach außerdem. Nach dem Spiel Cunhas gegen Frankfurt kam Labbadia zu dem Schluss: "Es hat ihn eher gehemmt."

Mit 1:3 verlor die Hertha gegen die Eintracht, vor den Augen auch der brasilianischen Nation; die Partie wurde live vom TV-Sender Bandeirantes übertragen und fand wegen der Nominierung auch in den größten Zeitungen ihren Widerhall. Nicht, dass Cunha, der seit seinem Auftritt in Kolumbien (fünf Tore in sechs Spielen) als Brasiliens Mittelstürmer der Zukunft gilt, für die Pleite ursächlich gewesen wäre. Aber ein wenig steht er schon für das, was die Hertha sein könnte und (noch) nicht ist. Für all die Versprechungen etwa, die sich nicht zuletzt an den bald 374 Millionen Euro bemessen, die Investor Lars Windhorst in den Klub gepumpt hat (und die unter anderem im Januar zum Cunha-Transfer führten). Und für den aktuellen Status: unfertig.

Seit zwölf Spielen amtiert Labbadia, er übernahm eine in Abstiegsdrift befindliche Mannschaft und führte sie auf den zehnten Platz. Einerseits. Andererseits: Gegen Frankfurt kassierte er saisonübergreifend die sechste Niederlage, und dass dem Saisonauftaktsieg in Bremen (4:1) ein 4:5 im Pokal bei Eintracht Braunschweig vorausging, ist in Berlin noch nicht vergessen. Unter Labbadia hat Hertha 1,33 Punkte pro Spiel geholt; der Durchschnitt aller Labbadia-Teams der Geschichte liegt bei 1,58. Weite Zahlen: Hertha hat mit 2,08 Toren pro Spiel mehr Treffer erzielt als jedes bisherige Team, das der einstige Stürmer trainiert hat. Gegen Frankfurt kam die oft unpräzise Hertha aber nur durch Kollaboration des Gegners zu einem Treffer. Der Österreicher Martin Hinteregger fabrizierte das fünfte Eigentor seiner Ligakarriere (78.).

"Wir hatten einige Ausfälle auf dem Platz", sagte Labbadia, der nicht von Ungefähr zur Halbzeit gegen die Eintracht drei Wechsel vorgenommen hatte. Für Vladimir Darida, Peter Pekarik und Krzysztof Piatek kamen der (sofort wieder verletzte) Arne Meier, Jhon Córdoba und Deyovaisio Zeefuik. Zu diesem Zeitpunkt führte die Eintracht schon mit 2:0, durch einen vom neuen Kapitän Dedryck Boyata verursachten Foulelfmeter, den André Silva verwandelte (29.), sowie durch ein Kopfballtor von Bas Dost (37.) nach einem Standard.

In beiden Szenen verteidigte Hertha "fast wie eine Schülermannschaft", wie Torwart Alexander Schwolow hernach monierte, beim 3:0 durfte Eintracht-Mittelfeldspieler Sebastian Rode ohne den geringsten Akt der Résistance am Sechzehner Maß nehmen. "Die Fehler, die zu einfachen Toren geführt haben, und auch gewisse Dinge, an die wir uns im Spiel nicht gehalten haben", habe man sehr klar aufgezeigt, sagte Labbadia und meinte vor allem das Anlaufverhalten der drei Angreifer. Es sei im Grunde immer einer dabei gewesen, der nicht mitgemacht habe.

Labbadia sagte freilich auch: "Wir müssen davon wegkommen, dass wir permanent nach jedem Spiel Endabrechnungen machen." So wie man nach Siegen wie in Bremen nicht gleich "alles Weltklasse" nennen dürfe, verbiete es sich nach Pleiten, "alles gleich niederzuschreien". Die eigenen Reihen seien voller junger Spieler, "die einfach noch nicht so konstant sind, das ist normal". Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem Labbadia zu kämpfen hat.

Die Berufung Cunhas und dessen anstehende Reise um die halbe Welt rückt die Pandemie in Erinnerung. Labbadia warnte gar vor einer "totalen Wettbewerbsverzerrung", weil die Gesundheitsämter an den verschiedenen Bundesligastandorten unterschiedliche Entscheidungen treffen. Beim Pokal-Aus etwa war Herthas polnischer Nationalstürmer Piatek nicht dabei, nach einer Nations-League-Reise musste er in eine fünftägige Quarantäne; Bosnien-Herzegowina gilt als Risikogebiet. Droht Cunha nach dem Trip in die brasilianische Heimat und nach Peru Vergleichbares? Derlei dürfte die Hoffnung auf das, was die Hertha benötigt - Konsolidierung - nicht gerade beflügeln. Gegen Frankfurt saß der von Investor Windhorst bestellte Aufsichtsrat Jens Lehmann auf der Tribüne und machte sich, wie ein Zeuge beobachtete, viele Notizen. Und da auch der frühere Nationaltorwart sein Honorar rechtfertigen muss, ist eher unwahrscheinlich, dass er die Einkaufsliste für den samstäglichen Supermarktbesuch erstellte.