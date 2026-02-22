Der Berliner Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss den Traum von der Rückkehr in die Bundesliga langsam abhaken. Beim direkten Konkurrenten SC Paderborn kassierte die Hertha am Sonntag ein herbes 2:5 (1:3). Mit weiterhin 34 Punkten liegt das Team von Trainer Stefan Leitl nun bereits zehn Zähler hinter dem Relegationsrang drei. Für Paderborn trafen Sebastian Klaas (7.), Tjark Scheller (20.), Nick Bätzner (45.+4), Mika Baur (65., Foulelfmeter) und Raphael Obermair (68.). Die Hertha-Tore durch Luca Schuler (39.) und Josip Brekalo (70.) waren nur Ergebniskosmetik. Aus den vergangenen neun Ligaspielen holte die Hertha nur einen Sieg. Der SC Paderborn (43 Punkte) bleibt hingegen als Tabellenvierter in Schlagdistanz zum Spitzentrio Schalke, Darmstadt und Elversberg – auch diese drei Teams hatten zuvor ihre Heimspiele des Wochenendes gewonnen.