Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Offensivspieler Fabian Reese von Zweitligist Holstein Kiel verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie Hertha am Mittwoch mitteilte. Reese ist nach dem ebenfalls ablösefreien Stürmer Florian Niederlechner der zweite Neuzugang, den die Berliner für den Sommer verkünden konnten. "Fabian Reese hat sich in den vergangenen Spielzeiten sehr gut entwickelt und in den Fokus einiger Vereine gespielt", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, "er ist ein schneller, dynamischer Stürmer, der sowohl auf der Außenposition als auch im Zentrum zum Zug kommen kann." Reese absolvierte für Kiel in dieser Saison 16 Ligaspiele und kam dabei auf fünf Tore sowie vier Vorlagen. Der 1,87 Meter große Profi kann sowohl als Mittelstürmer als auch als Außenangreifer eingesetzt werden. Der gebürtige Kieler wechselte in der Jugend von seinem Heimatverein Holstein zum FC Schalke 04. Nach Stationen beim Karlsruher SC und Greuther Fürth kehrte er 2020 zurück nach Kiel. Zudem verzeichnet Reese für die deutsche U20-Nationalmannschaft vier Treffer in zehn Partien.