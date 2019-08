14. August 2019, 08:15 Uhr Hertha BSC "Geld ist das kleinste Problem"

Die Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz und Ingo Schiller sprechen über den neuen Investor Lars Windhorst, den Stadionneubau - und über Chancen gegen die Bayern.

Interview von Caspar Busse und Javier Cáceres, Berlin

Es ist ein großes Experiment, das Michael Preetz und Ingo Schiller, die Geschäftsführer von Hertha BSC Berlin, da eingegangen sind: Sie haben den durchaus umstrittenen Investor Lars Windhorst an Bord geholt. Er ist kein Sponsor und auch kein Mäzen, wie man das an anderen Standorten kennt: Der Unternehmer Windhorst gibt viel Geld - und will verdienen. Vor dem Auftaktspiel der Hertha am Freitagabend in München erklären Preetz und Schiller, wie das funktionieren soll. Und sie fordern die Berliner Politik ...