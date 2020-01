Schalke 04 hat im Kräftemessen mit der neureichen Hertha aus Berlin einen Prestigesieg verpasst. Das Team von Trainer David Wagner musste sich im Auswärtsspiel am Freitagabend mit einem zähen 0:0 begnügen und droht im Kampf um die Champions-League-Plätze noch mehr den Anschluss zu verlieren. Die Berliner, die im Winter allein an Ablöse rund 80 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben haben, aber immer noch um den Klassenverbleib bangen müssen, dürften mit dem Unentschieden etwas zufriedener sein. In der 52. Minute hatte Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak Glück, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann sein Trikothalten im Strafraum gegen den schnellen Javairo Dilrosun nicht mit Strafstoß ahndete. Pech hatte Hertha-Zugang Krzysztof Piatek, als zehn Minuten nach seiner Einwechslung sein Kopfball knapp neben dem Tor landete (73.).

Die regen Wintertransfer-Aktivitäten der Hertha waren auch vor dem Freitagabendspiel weitergegangen. Am letzten Transfertag kam ein weiterer neuer Stürmer: Matheus Cunha, 20, von Tabellenführer RB Leipzig erhält einen Langzeitvertrag bis 2024. Derzeit ist der Stürmer mit der brasilianischen U23 in der Olympia-Qualifikation unterwegs. Zur Ablöse machten beide Klubs keine Angaben - kolportiert werden 18 Millionen Euro plus Boni. Cunha stieß 2018 vom Schweizer Erstligisten Sion zu RB und schoss in 35 Ligaeinsätzen zwei Tore für Leipzig. "Er kann im Zentrum und hängend spielen, damit macht er unser Angriffsspiel variabler", sagte Manager Michael Preetz. Erst einen Tag zuvor hatte die Hertha Stürmer Piatek vom AC Mailand für geschätzte 23 Millionen Euro Ablöse verpflichtet.

Weitere teure Zukäufe waren Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart, elf Millionen) sowie Lucas Tousart (25 Millionen), der aber bis Saisonende an Olympique Lyon zurückverliehen wird. Wegen der erhöhten Konkurrenz im Sturm durch Piatek und Cunha hat am Freitag Davie Selke die Hertha verlassen. Der 25-Jährige wird an seinen früheren Klub Werder Bremen (2013 bis 2015) ausgeliehen. Sollte Bremen in den kommenden beiden Saisons nicht absteigen, besteht eine Kaufpflicht für Selke.