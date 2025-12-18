Vereins-Urgestein Pal Dardai, 49, verlässt Hertha BSC und übernimmt künftig den Posten des Head of Football beim ungarischen Klub Ujpest FC. Damit endet auch Dardais Tätigkeit bei den Berlinern als Scout im osteuropäischen Raum und Markenbotschafter. Dies gab der Fußball -Zweitligist am Donnerstag bekannt.

„Ich bin und bleibe ein Herthaner, dieser Verein ist meine Familie“, sagte Dardai: „Ich verbinde so viele schöne Momente mit Hertha BSC und wünsche dem Klub deshalb zu jeder Zeit nur das Beste“. Geschäftsführer Dr. Peter Görlich sagte: „Pal Dardai genießt durch seine Verdienste um unseren Verein den allergrößten Respekt aller Herthanerinnen und Herthaner. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg.“

Der Rekordbundesligaspieler der Hertha (286 Einsätze) trug von 1997 bis 2011 das blau-weiße Trikot und prägte den Klub auch als Trainer. In insgesamt drei Amtszeiten als Trainer führte der Ungar die Berliner unter anderem zweimal ins europäische Geschäft und ins DFB-Pokal-Halbfinale.

Dardais Sohn Marton Dardai steht derzeit beim Hauptstadtklub unter Vertrag. Hertha belegt aktuell Tabellenplatz sieben und ist am Freitag gegen Arminia Bielefeld (18.30 Uhr/Sky) gefragt.