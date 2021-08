Null Punkte nach zwei Spielen? Tabellenletzter? Herthas Trainer Pal Dardai sieht trotzdem nur Gutes in seiner Mannschaft, in der nun viele Hoffnungen auf Ü-30-Spielern ruhen - und Cunha könnte die Berliner auch noch verlassen.

Von Javier Cáceres, Berlin

Am Sonntagmorgen ging Herthas Trainer Pal Dardai nach eigenen Angaben in die Kabine, und er sah dort Männer, wie er berichtete, die noch immer litten. "Nicht traurig sein!", habe er gesagt, und: "Ich kann die Mannschaft nur loben!" Dass der Bedarf dafür vorhanden war, hatte man schon am Samstag ahnen können: "Jetzt ist wieder alles im Eimer, alles ist kacke!", hatte Zugang Marco Richter nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg zu Protokoll gegeben und dabei geklungen, als wollte er in den Arm genommen werden. Dardai war das offenkundig zu viel Defätismus. Als er sich am späten Vormittag am Rande des Trainingsplatzes den Journalisten stellte, wie er es immer tut an Tagen danach, schlug er bemerkenswert nachgerade enthusiastische Töne an.

Was hatte Dardai nicht alles gesehen! "Gegen eine sehr gute, eingespielte Mannschaft", die ja auch noch Champions League spielen werde, "haben wir es sehr gut gemacht", sagte er. Dass die Hertha als einzige Mannschaft der Liga ohne Punkt dasteht, habe weder an Kondition oder Konzentration gelegen, auch nicht an der Kampf- und der Laufbereitschaft. Diese hatten ihm ebenso gefallen wie die Nutzung der Räume, die Arbeit gegen den Ball, die Arbeit mit dem Ball. Okay, die erste Halbzeit sei sehr taktisch geprägt gewesen, und weil die letzte, fürchterliche Saison noch in den Kleidern der Berliner hänge, hätten Fehlpässe für Verunsicherung gesorgt, konzedierte Dardai. Nach der Pause aber sei sein Team "die bessere Mannschaft" gewesen, die nur, wie er am Vorabend schon erklärt hatte, eine Art Karma-Opfer geworden war.

"Heute haben wir die Strafe dafür bekommen, wie wir uns nach der 35. Minute in Köln präsentiert haben", und: "Es gibt immer eine Fortuna." Sie muss ein nachtragendes Geschöpf sein, diese Fortuna: Ridle Baku (73.) und Lukas Nmecha (88.) trafen, nachdem Hertha nach gut einer Stunde in Führung gegangen war. Baku traf, weil ein Konter nicht unterbunden wurde (und Torwart Schwolow die Torwartecke beim Flachschuss nicht zubekam); Nmecha wiederum kam im Strafraum recht frei zum Abschluss, obschon drei Wolfsburger im Strafraum sieben Herthanern gegenüberstanden. Und damit war die Führung der Berliner gedreht.

Es passte zur Lage, dass selbst dieser positive Randaspekt auch am Tag danach Stoff für Diskussionen lieferte. Der Grund: Dodi Lukébakio und Davie Selke hatten sich vor den Augen der 18 000 Zuschauer um die Ausführung des Strafstoßes gezankt. Am Ende durfte Lukébakio schießen, weil Selke nachgab. Lukébakio traf, immerhin, sicher gegen seinen belgischen Landsmann Koen Casteels.

Doch auch diese Szene fand Dardai begrüßenswert. "Wenn zwei den Elfmeter schießen wollen, ist das besser, als wenn elf Spieler Sportschokolade in der Hose haben", hatte er schon am Samstag gesagt, "das bedeutet, dass sie Eier haben." Negativ eingefärbte Nachfragen hielt er hingegen am Sonntag offenkundig für unqualifiziert: "Ich weiß nicht, welche Sportart ihr gemacht habt", grantelte er. Kurz zuvor hatte allerdings ausgerechnet Herthas-Manager Fredi Bobic, immerhin ein 285-maliger Bundesliga-Profi, die Stirn gerunzelt. "Mir hat das nicht gefallen, da bin ich ganz ehrlich", sagte Bobic bei Bild, "so etwas kann man einfacher regeln, schon vor dem Spiel. Dass es diese Diskussion auf dem Platz gab, sieht nach außen nicht gut aus."

Hertha hatten offenkundig Bestrebungen, Flügelspieler Nemanja Radonjic von Olympique Marseille zu holen

Gleichwohl: Der in der Vergangenheit häufiger unter Flaneur-Verdacht gestellte Lukébakio verdiente sich ein Lob für den Einsatz; er ist nun, weil er sich auch defensiv aufgerieben habe, ein Beispiel für den in Ungnade gefallenen brasilianischen Feinmotoriker Matheus Cunha. Dardai hatte Cunha am Samstag aus dem Kader gestrichen, als Strafe dafür, dass er die Hertha in Köln durch mangelnden Einsatz auf die Verliererstraße gebracht habe, wie er sagte.

Am Sonntag soll alles schon wieder vergessen gewesen sein. Dardai lobte Cunha als einen Profi, der "eigentlich ein Teamspieler" und ein "positiver Junge" sei. Die Frage aber, ob der brasilianische Olympiasieger und Nationalspieler am kommenden Samstag in München gegen den FC Bayern (und seinen früheren Trainer Julian Nagelsmann) wieder dabei sein darf, ließ Dardai offen: "Er muss zu mir kommen. Wenn er genauso fightet und mitmacht", so der Trainer - gemeint war Lukébakio am Samstag -, "haben wir einen Superspieler." Jedoch: Cunha wird von Gerüchten umtost, sie kreisen um einen möglichen Wechsel.

Diverse Klubs hätten Interesse signalisiert, berichtete Manager Bobic; wenn aber der Erlös stimmen sollte, darf Cunha offenkundig gehen. Wie hoch der Preis wäre, kann nur spekuliert werden, seine Anschaffung kostete Hertha im Winter 2020 angeblich 18 Millionen Euro. Seither ist Cunha einerseits A-Nationalspieler Brasiliens und damit prinzipiell teurer geworden; andererseits hat sich auch bei ausländischen Medien und Klubs herumgesprochen, dass Dardai den Brasilianer als Spaziergänger gebrandmarkt hat. Als Hauptinteressent gilt Atlético Madrid. Spaniens Meister hat angeblich 30 Millionen Euro geboten. Die Verhandlungen sollen weit gediehen sein, hieß es am Sonntag aus berufenem Mund.

Sollte Cunha gehen, wäre die Frage, wie Hertha die Lücke schließt. Zusammen mit dem Kolumbianer Jhon Córdoba, der nach Krasnodar transferiert wurde (und dort in den ersten vier Spielen drei Tore schoss), bürgte Cunha in der Vorsaison für 14 von 41 Ligatoren. Hertha hatten offenkundig Bestrebungen, den Flügelspieler Nemanja Radonjic von Olympique Marseille zu holen, er hatte in der zweiten Halbserie als Leihspieler einen guten Eindruck in Berlin hinterlassen - und Dardai hat öffentlich bekundet, dass man einen Flügelspieler brauche. In der Nacht zum Sonntag landete der Serbe allerdings in Lissabon. Er wird bei Benfica die Planstelle besetzen, die Luca Waldschmidt freimachte: Er wechselte am Sonntag nach Wolfsburg.

Vorerst müssen viele Hoffnungen auf Ü-30-Spielern ruhen, die bislang nur als Teilzeitkräfte zur Verfügung standen: die Zugänge Stevan Jovetic, 31, und Kevin-Prince Boateng, 34. Vor allem Boateng wirkte am Samstag angerostet. Er sei "ein Motivator, einer für den Teamgeist, eine Berliner Seele", sagte Dardai, eigentlich habe man in der Vorbereitung die Belastung so gesteuert, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Saison "locker für eine Halbzeit reichen sollte". Gegen Wolfsburg musste Boateng nach 43 Minuten vom Platz, ob es für München reicht, ist offen. Der Rücken zwickt.