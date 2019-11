Der frühere Bayern-Trainer Niko Kovac steht zumindest vorerst nicht als Coach des abstiegsbedrohten Bundesligisten Hertha BSC zur Verfügung. Dies berichteten der kicker und die Bild-Zeitung am Dienstag. Kovac, der als Wunschkandidat des Hertha-Anhangs gilt, wolle nach der aufreibenden Zeit in München zunächst wieder Kraft tanken. Unter Berufung auf das Umfeld Kovacs führte die Bild ein weiteres gewichtiges Argument an: Der gebürtige Berliner Kovac sei mit dem derzeitigen Hertha-Trainer Ante Covic persönlich befreundet, er ist auch Patenonkel von Covic' Sohn Maurice. "Es wäre respektlos, einen Familienangehörigen abzulösen und dessen Amt zu übernehmen", vernahm die Bild. Ob Covic am Samstag beim nächsten Bundesligaspiel der Hertha (gegen Borussia Dortmund) auf der Bank sitzt, galt am Dienstag als äußerst fraglich. Die Vereinsgremien Herthas befassen sich seit Montag mit der Frage, ob Covic abgelöst werden soll. Spekuliert wurde, Covic könne vorübergehend durch den Assistenten Harald Gämperle ersetzt werden. Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann, unlängst bei Hertha als Aufsichtsrat installiert, gilt als weitere mögliche Zwischenlösung. Am Dienstag hieß es bei Hertha freilich, es gebe keinen neuen Stand.