Von Frank Hellmann, Frankfurt

Zur Enttäuschung gesellte sich Unverständnis. Mit Kopfschütteln quittierte Kevin-Prince Boateng die Tatsache, dass ihn die Fans von Eintracht Frankfurt nach seiner Einwechslung auch noch ausgepfiffen hatten. "Traurig, das habe ich nicht verstanden. Das hat ein bisschen weh getan", sagte der Teilzeitarbeiter von Hertha BSC und frühere Frankfurter. Die wundersame Metamorphose der Eintracht zu einem echten Spitzenklub ist ja eng mit dem gebürtigen Berliner Boateng, 35, verknüpft, der mit den Hessen in seiner Heimatstadt 2018 den DFB-Pokal gewann. Knapp fünf Jahre ist das jetzt her, und die Jubelbilder mit Boatengs Konterfei zieren die Wände in den Katakomben der Frankfurter Arena.

Der Kontrast zur Berliner Gegenwart könnte dummerweise kaum größer sein: "Wir sitzen richtig in der Scheiße", sagte der nur noch begrenzt belastbare Boateng am Samstag in der ihm eigenen Deutlichkeit. Herthas Sturzflug hat sich mit dem im Grunde bereits bei Halbzeit verlorenen Spiel in Frankfurt (Endstand: 0:3) weiter beschleunigt. Kein Bundesligist wirkt derzeit so bieder wie der Hauptstadtklub, der seine vierte Niederlage nacheinander im neuen Jahr kassierte. Die Indizien sind erdrückend, dass es für die Hertha nächste Saison nach Kiel und Sandhausen statt nach München und Dortmund geht.

Der vor eineinhalb Jahren als Identifikationsfigur zurückgeholte Mittelfeldspieler Boateng findet es zu billig, für diese miese Entwicklung Chefcoach Sandro Schwarz verantwortlich zu machen: "Wir brauchen nicht über den Trainer zu reden. Ich glaube, wir müssen als Spieler alle selber in den Spiegel gucken. In der Hinrunde sah alles ganz gut aus: Da haben wir gefightet, da haben wir Gas gegeben. Warum ist es jetzt nicht mehr so?" Diese Frage von Boateng stand unbeantwortet im Raum - und ging wenig später in der Pressekonferenz direkt an den Cheftrainer, dem auch Hertha-Präsident Kay Bernstein (noch) Rückendeckung versichert. Erhellende Antworten blieb Schwarz, der mit seiner Familie im beliebten Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen beheimatet ist, schuldig. Er wolle vor den nächsten Spielen gegen Mönchengladbach und in Dortmund wieder eine "Riesenlust auf Leistung" entwickeln, sagte Schwarz. Grundsätzlich wolle und werde er nicht "die Qualität des Kaders infrage stellen".

Dass dem Bobic-Nachfolger Weber auf die Schnelle keine großen Transfers gelingen, war absehbar.

Das alles klang grundsätzlich ehrenwert. Schwarz, 44, der in einer ähnlichen Situation bei seinem Heimatverein Mainz 05 einst ebenfalls lange Rückendeckung erhielt, bis die Entlassung nicht mehr abzuwenden war, wirkt aber nicht nur ein bisschen blass um die Nase, sondern auch in seiner Ansprache. Die branchenüblichen Floskeln benutzt er ein bisschen zu oft. "Erste Regel im Abstiegskampf ist Ruhe", sagte er auch. Nach den Vorgängen der Vorwoche bei Hertha musste sich das wie blanke Ironie anhören. Denn die Berliner haben ihren chaotischen Dauerzustand mit den jüngsten Rochaden auf der Management-Ebene selbst verlängert.

Dass der für den geschassten Geschäftsführer Fredi Bobic in die Verantwortung gerückte Sportliche Leiter Benjamin Weber sich in der Kürze der Zeit auf dem Transfermarkt eine blutige Nase holen musste, war abzusehen. Dem Novizen Weber ("Die Tage waren intensiv, schön und arbeitsreich") gelang einzig die Rückholaktion von Tolga Cigerci, 30, der in Frankfurt nach seiner Einwechslung nur bedingt überzeugte. Der noch von Bobic aus Augsburg geholte Stürmer Florian Niederlechner passte sich der allgemeinen Harmlosigkeit auf Anhieb an.

Drei Spiele in Serie hat die Hertha kein Tor mehr erzielt. "Es sind einfach hintereinander zu viele Spiele, in denen du nichts mitnimmst. Nicht mal einen Punkt oder ein Glücksgefühl. Schwer", seufzte Boateng. Was er seinen Mitspielern raten könne? "Der, der spielt, muss sein Leben geben." Immerhin seien es ja noch 15 Spieltage. "Aber natürlich ist es besorgniserregend. Ich schlafe nicht gut", berichtete Boateng.

In seinen Albträumen reicht es derzeit nicht mal für die Relegation, in der sich die Alte Dame unter Altmeister Felix Magath in der Vorsaison retten konnte. Für den in Europa weit herumgekommenen Boateng könnte die letzte Saison im Profibereich also ganz bitter ausgehen. Es wäre ein unwürdiges Ende für einen Spieler, der sich speziell bei seinem Eintracht-Intermezzo mit gesellschaftlichem Engagement hervorgetan hatte. Ihn auszupfeifen, gehört sich am doch so weltoffenen Standort Frankfurt wirklich nicht.