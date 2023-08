Hertha-Verteidiger Toni Leistner ist nach seinem im Spiel gegen den Hamburger SV erlittenen Nasenbeinbruch operiert worden. "Sieht übel aus, aber es geht ihm gut", schrieb der Hauptstadtklub am Montag auf der Plattform X. Dazu stellte der Fußball-Zweitligist ein Foto des schwer bandagierten Innenverteidigers, der zwei Daumen nach oben zeigt. Der 33-Jährige war beim 0:3 in Hamburg am Samstagabend von Gegenspieler Laszlo Benes im Kopfballduell mit dem Ellbogen getroffen worden. Schwer gezeichnet setzte Leistner die Partie nach längerer Behandlungspause fort. Hertha machte am Montag keine Angaben, ob und wie lange Leistner den Berlinern fehlen wird. Wenn es nach Leistner selbst geht, wohl nicht allzu lange. "Die wird wieder gerichtet und dann geht es nächste Woche weiter", hatte er unmittelbar nach dem Spiel gesagt.