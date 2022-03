Von Javier Cáceres, Berlin

Tayfun Korkut, 47, hat als Profi diverse berühmte Trainer-Lehrmeister gehabt. Zum Beispiel: die späteren Weltmeister Vicente del Bosque (Spanien/2010), Joachim Löw (Deutschland/2014) und Carlos Alberto Parreira (Brasilien/1994), die allesamt Meister der Sachlichkeit waren, wie Korkut selbst einer ist. Am Dienstag aber schlug der Trainer des abstiegsbedrohten Fußballbundesligisten Hertha BSC Töne an, die eher an Giovanni Trapattonis Wutrede von 1998 erinnerten. Weil sie jeweils zweisprachig daherkamen, in diesem Fall: auf Englisch und Deutsch. Und weil die Spieler des Rückrundenletzten zuletzt "haben schwach gespielt wie eine Flasche leer", wie Trapattoni einst polterte.

"Ihr steht bis hierhin in der Scheiße!", rief Korkut am Dienstag seinen Spielern zum Auftakt des Trainings zu - und deutete auf seine Hüften. Dann zog er seine Hand auf Brusthöhe: "Ich stehe bis hier in der Scheiße!" Nur, so wetterte Korkut, es gehe nicht um ihn oder um seine Zukunft, sondern darum, dass die Mannschaft endlich die Kurve kriegt: "Scheiß' auf mich!!!" Und weil er ja keine Jugendmannschaft trainiere, sondern Vollprofis, wolle er kein Gejammer über einen "Scheißplatz" oder eine "Scheißsonne" hören, die blende. Sondern nur das Duell zweier Abstiegskandidaten am kommenden Samstag bei Borussia Mönchengladbach gewinnen, "fucking hell"!

Das Problem, vor dem Korkut steht, kann man anhand eines Bonmots eines weiteren seiner Lehrmeister illustrieren: John Benjamin Toshack meinte einst, dass er an Montagen nach Niederlagen immer "zehn Spieler austauschen will, am Dienstag noch acht, am Donnerstag vier, und am Samstag muss ich dann doch mit den gleichen Arschlöchern wie immer spielen". Mit dem Unterschied, dass die Liverpool-Legende Toshack seinerzeit bei Real Madrid angestellt war, und nicht - wie Korkut jetzt - bei Hertha BSC.

Dort ist die Krise mittlerweile so vollumfänglich, dass sie ein Fall für den "360 Grad Verlag" wäre. Den gibt es tatsächlich, nur ist er nicht auf Fußballbücher spezialisiert. Herthas Panorama in Auszügen: Die Mannschaft hat in 2022 keinen Sieg erzielt; der Anhang stürzt sich in Häme und Sarkasmus ("Oh, wie ist das schön", sangen die Fans beim 1:4 gegen Frankfurt); Korkut steht in der ... nun ja, siehe oben; Präsident Werner Gegenbauer ist unsichtbar; Investor Lars Windhorst beißt sich in den verlängerten Rücken, weil er dachte, er pumpe 374 Millionen Euro in einen Fußballklub und nicht in die Kanalisation; Winterabgänge wie Jordan Torunarigha (Gent) und Krzysztof Piatek (Fiorentina) trumpfen in Belgien bzw. Italien auf, während die Hertha zu viele Tore kassiert und zu wenige schießt - und dann wirft auch noch Sportdirektor Arne Friedrich, 42, mit sofortiger Wirkung hin.

Das wäre per se ein Vorgang, der erst recht zum Politikum wurde, weil selbst in Herthas Pressemitteilung durchschimmerte, wie konfliktgeladen das Klima ist. "Aus verschiedenen Gründen ist in den vergangenen Monaten bei mir das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um meinen Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden", wurde Friedrich zitiert. Die Folge: Weggang, neun Spieltage vor Schluss, obschon der Abschied zum Saisonende längst verkündet war.

Detailansicht öffnen Muss viel erklären: Fredi Bobic auf dem Hertha-Trainingsplatz. (Foto: Imago/M. Popow/Imago/Metodi Popow)

Als Manager Fredi Bobic am Dienstag gefragt wurde, ob es mit Friedrich Differenzen über die Trainerfrage gegeben habe, gab er sich entrüstet: "Mir war klar, dass diese Frage kommt, weil es auch die oberflächlichste und einfachste ist." Dann erklärte Bobic sinngemäß, dass Friedrich unter dem Lame-Duck-Syndrom gelitten habe. Er sei tatsächlich nicht mehr in alle Entscheidungen eingebunden gewesen; für Friedrich sei es schwierig geworden, "auch in der Wahrnehmung der Spieler" als Akteur mit Einfluss zu gelten. Dennoch, so Bobic, bedaure er Friedrichs Abschied.

Die Spieler hätten auch "erkannt", sagte Bobic, "dass sie das Problem sind", nicht der Trainer

Wie Korkut nahm auch Bobic die Mannschaft in die Pflicht. Am Sonntag tat er das intern, bei einer Sitzung ohne Korkut. "Es muss eine Mannschaft werden, so schnell wie möglich. Das sind wir gerade nicht, und das haben sie erkannt", er meinte: die Spieler. Diese hätten auch "erkannt", so Bobic, "dass sie das Problem sind", nicht der Trainer. Andererseits wurde der bisherige Ansatz von Korkut, Fußball spielen zu wollen, weitgehend über den Haufen geworfen.

Die Bild erfuhr, dass man verabredet habe, künftig "eklig und unangenehm" zum Gegner zu sein. Außerdem wolle man "rennen und kämpfen, dazu lange, hohe Bälle von hinten nach vorne schlagen", was nach einer Rückkehr zum Fußball des im November abgesetzten Korkut-Vorgängers Pal Dardai klang. Die Hertha müsse "noch kompakter" stehen und "die einfachen Dinge richtig" machen, sagte Bobic, zuletzt sei das misslungen. Vor allem beim 1:4 gegen Frankfurt, als er "erschrocken" gewesen sei über die Darbietung der Belegschaft. Ob sie noch verstärkt wird?

Ausländische Profis der russischen Liga dürfen ihre Verträge ja vorerst auflösen und sofort wechseln. Der Hertha-Goalgetter der Vorsaison, Jhon Córdoba, seit Sommer beim FK Krasnodar, wäre ein Kandidat, wenn er nicht bis Saisonende verletzt wäre. Bobic berichtete, sein Handy habe nach der Öffnung des Transferfensters durch den Weltverband Fifa heftig geklingelt, man studiere alle Optionen. Aber: Es müsse wirtschaftlich passen. Was zu den Windhorst-Millionen führt.

Zuletzt sagte Bobic bei Sport 1, das Geld sei im Grunde "weg". Ob das, was er in Berlin vorgefunden habe, dem entsprach, was ihm - allen voran von Präsident Gegenbauer - versprochen worden war, ließ er am Dienstag offen. "Um mich geht's gerade nicht, das sind Themen, die können wir irgendwann besprechen." Er selbst werde weder einen Ausgang nehmen noch über Dritte reden. "Ich rede intern. Und wenn ich dann rede, dann rede ich sehr hart", sagte Bobic.