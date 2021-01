Von Javier Cáceres, Berlin

An den Anweisungen der Stadionregie hat sich im Berliner Westend nicht so viel geändert. "Kommt jut nach Hause, Herthaner", stand auf den Anzeigetafeln zu lesen, obwohl ja gar keen Herthaner im Stadion dajewesen war, jedenfalls nicht freiwillig. Ist ja verboten gerade, wegen Lockdown und so.

Andererseits: So ein nett gemeinter Gruß hat schon was. Zumindest liest er sich netter als das, was da unter Berücksichtigung der Fakten hätte stehen müssen, "Hertha BSC 0, TSG 1899 Hoffenheim 3" nämlich. Oder: "17 Spiele, 17 Punkte, Tabellenplatz 14". Und das wiederum heißt einerseits, dass die Berliner ihre schlechteste Bundesliga-Hinrunde seit ziemlich genau zehn Jahren gespielt haben. Und andererseits, dass sich die Blicke vor allem, aber längst nicht nur auf Trainer Bruno Labbadia richten. Denn die Mechanismen der Branche, die da besagen, dass ein Trainer doch das sprichwörtlich schwächste Glied in der Kette ist, sie greifen auch in Zeiten der Pandemie und des Lockdowns.

Labbadia, 54, versuchte sich zwar an Beschwichtigungen, allerdings im Wissen darum, dass sie steril wirken würden. "Besser kann man die ersten 30 Minuten nicht beginnen, wir haben das Spiel diktiert", behauptete er etwa sofort nach der Partie an einem TV-Mikrofon; auch später versicherte er noch, dass sein Team "in der ersten Halbzeit bis auf wenige Ausnahmen ein sehr gutes Spiel geliefert" habe. "Aber das juckt ja keinen", fügte er dann doch hinzu. Damit hatte er zumindest in einer Hinsicht Recht: So ein 0:3 gegen eine verletzungs- und Corona-geschwächte, kriselnde Mannschaft aus Hoffenheim "sieht 'shit' aus", wie es Labbadia formulierte.

Erst recht, wenn man bedenkt, dass die Hoffenheimer nach Auskunft ihres Trainers Sebastian Hoeneß zurzeit "mit Ball ein bisschen fahrig und hektisch unterwegs" sind. Und noch viel mehr, wenn man sich vor Augen führt, dass das 0:3 auf ein 0:1 bei Arminia Bielefeld und ein 0:0 beim 1. FC Köln folgte. Die Hertha hat nun also schon drei Spiele ohne eigenes Tor aneinandergereiht.

"Wir sehen, wie Bruno alle Themen angeht, und sind total von ihm überzeugt"

Gegen Hoffenheim nahm sich das insofern bitter aus, als die Hertha nach gut zehn Minuten einen Foulelfmeter zugesprochen bekommen hatte, den aber Krzysztof Piatek verschoss - ehe Sebastian Rudy (33.) und Andrej Kramaric (67./88.) den Sieg für die Hoffenheimer sicherstellten und die Hertha in eine umfassende Krise stürzten, die Labbadia den Job kosten könnte.

Zwar hat Manager Michael Preetz den Coach vor Wochenfrist öffentlich mit einem so aufrichtigen Lob bedacht, dass man sich keine Konstellation vorstellen kann, in der sich Preetz ohne Gesichtsverlust von Labbadia abwenden könnte. Jedenfalls nicht kurzfristig. "Wir sehen, wie Bruno alle Themen angeht, und sind total von ihm überzeugt", sagte Preetz in einem Interview der Zeitschrift Sportbild. Doch weil sich die Gewichte im Klub seit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst verändert haben, bedeutet so eine dezidierte Anerkennung nicht zwangsläufig, dass sich Labbadia seines Jobs sicher sein kann.

Jedoch: Auch gegen die Hoffenheimer trat zutage, dass es Labbadia seit seinem Amtsantritt im April 2020 nicht vermocht hat, der Hertha eine Spielidee zu vermitteln, die konsistenter wäre als der Berliner Januarschnee. Ansatz für Kritik bietet das durchaus, so schlecht ist der Kader ja nicht, den er zur Verfügung hat, vor allem im Ligavergleich.

Gegen Hoffenheim standen etwa (mit Ausnahme des Reservisten Santi Ascacibar) all die Spieler auf dem Rasen, mit denen sich die Hertha im Januar 2020 den offiziösen Titel "Wintertransferfenster-Weltmeister" gesichert hatte: der Brasilianer Matheus Cunha, der Pole Krzysztof Piatek und der Franzose Lucas Tousart, für die eine Summe im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich investiert worden war. Die Spieler, die im Sommer dazu kamen - Mattéo Guendouzi (ausgeliehen), Jhon Córdoba, Alexander Schwolow und Deyovaisio Zeefuik -, durften sich ebenfalls gegen Hoffenheim versuchen, ohne Erfolg. Wobei Córdoba sich immerhin anrechnen lassen konnte, zwei gute Chancen gehabt zu haben.

Die andere Seite aber ist nun einmal, dass die Erfolglosigkeit mittlerweile sogar in Berliner Zeitungen, die Preetz traditionell freundlich gesonnen sind, darauf zurückgeführt wird, dass der Kader Unwuchten und Hierarchieprobleme aufweist, sprich: von Preetz unzulänglich zusammengestellt worden ist. So dürfte sich Labbadia vor dem kommenden Bundesligaspieltag, an dem Werder Bremen zu Besuch sein wird, bei der Hertha zwar als das schwächste, aber kaum als das einzige schwache Glied in der sprichwörtlichen Kette fühlen.