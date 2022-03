Niklas Stark erhält beim Bundesligisten Hertha BSC dem Kicker zufolge keinen neuen Vertrag. Der Klub werde dem 26-Jährigen definitiv kein Angebot unterbreiten, hieß es in dem Bericht. Hertha kommentierte dies auf Nachfrage nicht. Starks Kontrakt ist noch bis zum 30. Juni gültig. Er war 2015 vom 1. FC Nürnberg nach Berlin gekommen. In dieser Saison gehörte er beim abstiegsbedrohten Bundesligisten zum Stammpersonal und lief in mehreren Spielen als Kapitän aufs Feld.