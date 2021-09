Hertha BSC, derzeit punktloser Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga, bangt vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr) um seinen Angreifer Stevan Jovetic. Medienberichten zufolge laboriert der montenegrinische Nationalspieler weiterhin an Waden-Beschwerden. Jovetic, 31, hatte Ende August beim Hertha-Debakel beim FC Bayern München (0:5) wegen einer Blessur an der Wade ausgewechselt werden müssen. "Wade ist kompliziert", erklärte Trainer Pal Dardai am Dienstag in Berlin.

Einen genauen Aufschluss über den Gesundheitszustand des Angreifers wolle man sich nach dessen Rückkehr verschaf-fen, sagte Dardai. Hertha hatte Jovetic trotz der Verletzung für die Länderspiele Montenegros abgestellt. Der erst vor wenigen Wochen von AS Monaco nach Berlin gewechselte Stürmer wollte dort einen Arzt seines Vertrauens konsultieren. Er konnte an den Spielen seiner Nationalmannschaft in der Türkei (2:2) und den Niederlanden (0:4) nicht mitwirken. Weiterhin nicht einsatzfähig sind bei der Hertha Stürmer Krzysztof Piatek und Verteidiger Marton Dardai. Dafür gab es am Dienstag bei Kevin Prince Boateng Entwarnung. Der Regisseur der Hertha hat seine Rückenbeschwerden überwunden und konnte am Dienstag ohne Probleme mittrainieren .