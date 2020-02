Der neue Angreifer Matheus Cunha tritt in Berlin in die Fußstapfen großer brasilianischer Vorgänger. Er will aber seine eigene Geschichte schreiben - auch ohne Jürgen Klinsmann, der ihn überzeugte zu wechseln.

Es gibt Dinge, die äußert der neue brasilianische Stürmer Mateus Cunha, 20, lieber in seiner Landessprache. Doch als am Dienstag im Pressesaal die Rede auf sein Hackentor beim SC Paderborn kam, verfiel er sofort ins Deutsche: "Das war ganz klar mein Tor!", sagte er und konnte es immer noch nicht fassen, dass die Bürokraten der Deutschen Fußball-Liga das Tor dem Paderborner Verteidiger Jamilu Collins zugeschrieben haben. "Unglaublich!", sagte Cunha und schüttelte den Kopf. "Das war meine Aktion!"

Die DFL sieht das laut kicker weiterhin anders.

Doch immerhin: Er vermittelte glaubhaft, dass es ihm ein Trost war, dass sein neues Team die Partie am Ende mit 2:1 gewann - am Ende einer Woche, die er sich selbst etwas anders ausgemalt hatte.

Es war ein Anruf Jürgen Klinsmanns, der ihn davon überzeugte, seinen bisherigen Klub RB Leipzig nach anderthalb Jahren zu verlassen, Angebote von englischen Mittelklasseklubs auszuschlagen und nach Berlin zu wechseln. Noch hat er keine 90 Minuten für Hertha gespielt, doch es gibt erste Indizien dafür, dass Hertha ein so gutes Investment getätigt hat, dass sich die 18 Millionen Euro noch als Schnäppchen entpuppen könnten. Denn Klinsmann hatte Cunha angerufen, als dessen Marktwert gerade dabei war, zu steigen. Cunha befand sich damals noch in Kolumbien und war damit beschäftigt, Brasiliens U 23-Nationalmannschaft beim Olympia-Qualifikationsturnier zu den Olympischen Spielen in Tokio zu schießen. Das Turnier lockte kaum Zuschauer, wohl aber eine Armada an Agenten an, und der 1,84 Meter große Cunha verwandelte sich in die meistbeachtete Nachricht des Wettstreits. Weil er in fünf Spielen ebensoviele Tore schoss.

"Brasilien, ein Land ohne Mittelstürmer, hat sich nur wegen einer großartigen Sturmspitze für Tokio qualifiziert", jubilierte Paulo Vinicius Coelho, einer der einflussreichsten Fußballjournalisten Brasiliens, in einer Kolumne. Die Hoffnung vieler Brasilianer, Cunha könne von der Erfahrung Klinsmanns profitieren, hat sich bekanntlich zerschlagen; als Cunha auf dem Weg nach Berlin war, erklärte Klinsmann seinen Rücktritt. "Ich bin nicht nur wegen ihm nach Berlin gekommen, sondern weil ich an das Projekt Hertha glaube", sagte Cunha nun. Und der jetzige Trainer Alexander Nouri habe "auch gute Ideen"

In jedem Fall hat Nouri ein sehr genaues Bild von Cunha. "Er ist technisch ein sehr guter Spieler, hat einen sehr guten Abschluss, ist laufstark, hat gute Rhythmuswechsel und arbeitet fürs Team", sagte Herthas Coach. Und auch den Lupfer, mit dem Cunha in Paderborn beim Stand von 1:1 eine Großchance vergab, hat er ihm verziehen. "Kein Vorwurf!", sagte Nouri. Cunha selbst versicherte, dass ihm die Ästhetik der Tore gleichgültig sei. Stolz darauf, im vergangenen Jahr gegen Leverkusen das Tor des Jahres geschossen zu haben und damit für den Puskas-Preis der Fifa nominiert worden zu sein, ist er trotzdem.

Natürlich wurde Cunha umgehend mit den Namen jener Landsleute konfrontiert, die rund um die Jahrtausendwende prägend für Hertha waren: Gilberto, Luizão, Raffael, der früh verstorbene Alex Alves und natürlich Marcelinho, der wie Cunha selbst aus Paraíba stammt. "Ich kenne ihre Geschichte, doch ich möchte meine eigene schreiben", sagte Cunha.

Cunha will mit der Olympia-Elf Gold verteidigen - und mit Brasilien zur Copa América

In einer Hinsicht freilich wird er nicht in die Fußstapfen Marcelinhos treten. Dessen sambageladener Lebensstil führte zu einem der skurrilsten Auftritte eines Pressesprechers von Hertha BSC: Der musste zu nachtschlafener Zeit in Hertha-Ballonseide dem tanzenden Marcelinho mitteilen, dass der Manager Dieter Hoeneß Wind von dem Disco-Besuch bekommen und den sofortigen Heimmarsch angeordnet hatte.

"Ich gehe nicht viel aus", und "ohne Karneval kann ich auch leben", versicherte Cunha - anders als seine Mutter, die "verrückt" danach sei und ihn immer zu den Umzügen mitgeschleppt habe. Man darf ihm das wohl glauben: Als er über seinen frühe Emigration in die Alte Welt sprach - er wanderte als 18-Jähriger zum FC Sion in die Schweiz aus -, sprach er vor allem darüber, dass er dankbar sei, drei Sprachen und viel über die Kultur Europas gelernt zu haben. "Ich bin hier sehr gereift", sagte er - und meinte das nicht mal fußballerisch, sondern vor allem persönlich. Doch er strich auch heraus, dass er sein Spiel in Leipzig um neue Elemente bereichert habe. Nouri attestierte ihm, dass er bereit sei, "ins Gegenpressing zu gehen, lange Wege zu machen, sofort den Umschalt-Impuls zu haben", wie auch beim Spiel in Paderborn zu sehen gewesen sei. "Ich habe in Leipzig vor allem das intensive Spiel gegen den Ball gelernt", sagte Cunha selbst.

Dank Cunha hat Hertha nun seine offensiven Register erweitert. Er sei "nicht auf eine bestimmte Position festgelegt", sagte der Brasilianer, der nach Berlin stieß, nachdem die Hertha den polnischen Mittelstürmer Krzystof Piatek, 24, vom AC Milan aus Italien geholt hatte. Er sei von allen gut aufgenommen worden, berichtete Cunha, und meinte damit - trotz der theoretischen Konkurrenzsituation - auch Piatek. Dessen Italienisch ist gut genug, dass er sich mit Cunha verständigen kann. "Wir sprechen die gleiche Sprache", sagt Cunha.

Das ist nicht die schlechteste Voraussetzung für weitere Tore - und die sind die Bedingung für die Erfüllung seines Traums von der echten Seleção. Mit A-Nationaltrainer Tite hat Cunha bereits gesprochen, auf seinem Handy hat er ein Foto von der Begegnung beim U 23-Turnier in Barranquilla, Kolumbien. Die Olympischen Spiele, bei denen Brasilien das in Rio mit Neymar gewonnene Gold verteidigen will, sind das Nahziel. Doch im Hinterkopf hat er die nächste Copa América, die im Juni stattfindet, und mittelfristig die nächste WM. Am liebsten, sagt er, würde er gegen Deutschland spielen. "Denn das 1:7 (von der WM 2014) steht mir immer noch hier", sagte Cunha und deutete auf seinen Kehlkopf.