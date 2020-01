Zumindest bei den Transferausgaben spielen Hertha BSC und Visionär Jürgen Klinsmann schon die vom Trainer gewünschte "Big-City-Klub"-Rolle. Gehandelte Spielergrößen wie Granit Xhaka, Julian Draxler oder der WM-Siegtorschütze Mario Götze fanden im Wintertransferfenster zwar noch nicht den Weg in die Hauptstadt. Doch das hielt die Hertha und ihren Investor Lars Windhorst nicht davon ab, kräftig Geld auszugeben: "Wir können uns umschauen bei Mannschaften in Europa, die in der Champions League aktiv sind, um uns gezielt auf einer Position zu verstärken", hatte Klinsmann während dieser Transferperiode betont - er sprach von "neuen Möglichkeiten" für die Berliner angesichts der 224-Millionen-Investition von Geldgeber Windhorst.

Vor dem Freitagsspiel der Hertha gegen Schalke 04 (20.30 Uhr) wurden die nächsten teuren Winter-Zugänge bekannt: Wie die Bild-Zeitung am Donnerstagabend berichtete, wird Leipzigs 20-jähriger Stürmer Matheus Cunha für 15 Millionen Euro nach Berlin wechseln. Zudem kommt Stürmer Krzysztof Piatek vom AC Mailand an die Spree, wie die Hertha bestätigte. Milan forderte laut Medienberichten rund 23 Millionen Euro Ablösesumme für den polnischen Nationalspieler. Piatek spielt erst seit Januar 2019 für den AC, er war vom FC Genua nach nur einem halben Jahr dorthin gewechselt. In der aktuellen Saison hatte er 18 Einsätze, seit drei Ligapartien gehört er aber schon nicht mehr zum Kader.

Zum Medizincheck in Berlin erschien Piatek am Donnerstag lächelnd in einem Mona-Lisa-Shirt. Bei der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel äußerte sich Herthas Co-Trainer Alexander Nouri erwartungsfroh über Piatek: "Er ist ein Stürmer, der uns mit seiner Qualität gut zu Gesicht steht. Er hat Qualitäten im Abschluss und kann Bälle festmachen. Er ist mit Sicherheit eine Verstärkung." Ob Piatek, der in seiner Heimat Polen oft mit Robert Lewandowski verglichen wird, schon gegen Schalke zum Einsatz kommen könne, ließ Nouri offen. Er vertrat auf dem Podium am Donnerstag seinen Chef Klinsmann - und Manager Michael Preetz, der laut Auskunft des Hertha-Pressesprechers kurz vor Transferschluss "noch das eine oder andere zu tun" hatte - womit wohl auch die Personalie Cunha gemeint war.

Für die nicht mehr gefragten Hertha-Stürmer Salomon Kalou (West Ham) und Davie Selke (Brighton) soll es laut Kicker Anfragen aus der englischen Premier League geben. Verlassen haben die Hertha bereits Eduard Löwen (Augsburg), Ondrej Duda (Norwich), Sidney Friede (Wehen) und Maurice Covic (Ascoli). Einem Weggang von Arne Maier, um den dieser gebeten hatte, erteilte Preetz eine Absage. Auch Nationalverteidiger Niklas Stark hatte einen Abschied erwogen, auch er muss aber laut eigener Aussage bleiben. Verpflichtet hatte die Hertha zuvor Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart - und den Franzosen Lucas Tousart, der für die Klubrekordsumme von 24 Millionen Euro gekauft wurde und bis zum Sommer an Olympique Lyon zurückverliehen wird.