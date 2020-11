Heinz Warneke, früherer Präsident und Aufsichtsrat von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, ist tot. Wie die Berliner mitteilten, starb er am Sonntag im Alter von 89 Jahren in seiner Heimat Bad Honnef. Warneke war 1972 Präsident der Hertha geworden und führte den Klub nach der Verwicklung in den Bundesliga-Skandal ein Jahr zuvor durch eine schwere Krise. 1974 wurden die Berliner unter seiner Leitung schuldenfrei.

"Heinz Warneke war ein außergewöhnlicher Mensch, der viel für Hertha BSC getan hat. Er hat in einer schwierigen Phase des Vereins Anfang der Siebzigerjahre Verantwortung übernommen und den Verein als Präsident geführt", sagte Herthas derzeitiger Präsident Werner Gegenbauer. Von 1996 bis 2010 war Warneke Mitglied des Aufsichtsrates gewesen, ehe er aus Altergründen ausschied.