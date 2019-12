Bald wieder in der Bundesliga? Granit Xhaka wird mit der Hertha in Verbindung gebracht.

Hertha BSC wäre gerne ein "Big City Club", und das nicht erst seit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst. Und bei diesem Transfer denken die Berliner tatsächlich groß: Mittelfeldspieler Granit Xhaka steht vor einem Wechsel vom FC Arsenal, gefeilscht wird offenbar nur noch um die Ablösesumme. Neben Xhaka kursieren auch die Namen von Julian Draxler (Paris) und Mario Götze (Dortmund). Auch wenn die Transfers diesen Winter kaum realisierbar sind, zeigt das: Hertha sucht in den oberen Regalen.

"Wir sind gespannt, was 2020 bringen wird. Es ist spannend." Mit diesen Worten verabschiedete sich Trainer Jürgen Klinsmann in den Weihnachtsurlaub nach Kalifornien. Er wusste da natürlich längst, dass Herthas Manager Michael Preetz den früheren Gladbacher Xhaka an der Angel hat. "Der Spieler und Hertha sind klar. Es geht nur noch um die Ablösesumme der Klubs", bestätigte Xhakas Berater Jose Noguera in der Schweizer Zeitung Blick. Hertha soll Arsenal ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro hinterlegt haben, heißt es. Circa 45 Millionen hatte Arsenal 2016 für Xhaka nach Mönchengladbach überwiesen.

In London hatte sich Xhaka, 27, zuletzt mit den Klubverantwortlichen und Teilen der Fans des FC Arsenal überworfen. Spätestens nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Crystal Palace, als Xhaka die Anhänger beschimpft hatte, stehen die Zeichen auf Trennung. Xhaka verlor sein Kapitänsamt - und offenbar auch die Lust auf die Gunners.

Schon am Sonntag steht bei Hertha der Trainingsauftakt an, einen Tag nach Neujahr fliegen die Berliner ins Trainingslager nach Orlando/Miami. Im Flieger könnte dann auch Xhaka sitzen.